標普升28％ 6年來最佳

標普500指數的科技板塊漲幅在2019年冠絕其餘10個板塊，累升超過47％，市值超過1萬億美元的蘋果及微軟是科技板塊最大推手，分別上漲85％及55％。

科技股升逾47％成大贏家

晶片製造商及支付處理商等科技股表現亮麗，超微半導體升超過1倍，萬事達及Visa分別升58%及42%。標普道瓊斯指數高級分析師Howard Silverblatt表示，去年上升股份十分廣泛，標普500指數成分股中約有九成上漲。

對比2019年初，美股氣氛截然不同，標普500指數在2019年花費近6個月才收復2018年底的失地，分析認為，美聯儲在7月進行10年以來首次減息，成為股市的重要轉捩點，財富管理公司Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar表示，美聯儲舉動為股市提供充裕流動性，這是市場完全未有預期的。

2019年首季出現美國國債債息倒掛，10年期國債息率低於3個月期國債息率，引起美國經濟衰退憂慮，隨着美聯儲減息，市場漸擺脫債息倒掛問題，截至周一，10年期國債息率在2019年跌79.13個點子（1厘等於100個點子），反映債價大升。油價及金價在2019年亦向好，反映去年對投資者絕對是好年。

[2019回顧]