恒指全年升9% 中生製藥膺藍籌股王 醫藥股板塊跑出 中石油累跌兩成「包尾」

明報記者 歐陽偉昉、溫藹紅

2018年12月中美協議暫停關稅戰重啟談判，大市利好氣氛延至2019年初，至4月15日創全年高位30,280點，不過5月初美國指摘中國意圖重新商議條件，令談判氣氛急凍，雙方額外再互徵關稅，令港股急跌，加上6月起政府建議修訂《逃犯條例》掀起連串社會運動，8月中香港機場首度關閉停飛，引起環球投資者開始關注香港的風險，恒指一度跌至24,899點，為1月初以來的低位。

沈慶洪：中美談判續主導市場

不過，中美在10月中宣布將達成首階段協議，並在12月中落實簽署，協助市場氣氛在年底回溫。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，2020年股市仍受中美談判消息困擾，明年中美仍可能因為協議落實、次輪談判，以至其他範疇再起衝突，股市走勢仍續受消息主導。

電訊石油板塊表現最差

雖然恒指和國指跑輸多個全球指數（見表），不過個別行業錄得明顯升幅，恒生綜合指數中，醫藥保健股行業指數全年上升36.4%，中生製藥（1177）上升逾倍，跑贏一眾藍籌，石藥（1093）亦升64.4%；另外必需消費股和資訊科技業指數亦上升27.2%和23.7%。不過電訊股為表現最差行業，行業指數跌9.7%，中電信（0728）跌19.8%。中國石油（0857）今年跑輸藍籌，全年下跌19.9%，中國石化（0386）亦跌16.1%。

耀才：恒指2020年目標看30000點

耀才證券研究部總監植耀輝表示，雖然恒指12月大漲，但2019年港股整體仍然跑輸外圍，估計2020年首季大市將暫趨平穩，市場仍然對中美貿易談判協議抱觀望態度，預料恒指短期將在27,000點至28,000點上落，全年恒指目標則看3萬點。

植耀輝今年較看好5G及手機設備股，今年5G開展，手機設備板塊將有一定增長，推薦舜宇光學（2382），但需留意估值。他又表示，藥股很受政策影響，而本地零售股及租務股受本地因素影響，看法相對審慎，不建議「撈底」。

[2019回顧]