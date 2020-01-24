Wetland三度加推 周六首輪開售381伙

新價單維持最高18%直減折扣，單位折實價由490.7萬至1743.62萬元，入場單位為6座1樓A8單位 ，實用面積391方呎，屬兩房間隔，折實價490.7萬元，折實實呎12550元；售價最高單位為別墅8的3樓及5樓A室，屬複式連天台特色戶，實用面積1272方呎，採4房1套間隔，外連320方呎平台及314方呎天台，折實價1743.62萬元，折實實呎13,708元。另外，據銷售安排顯示，銷售當設有A節大手客優先時段，A節再細分3節時段，其中最優先的A1組買家必須購買2個至6個單位，而且其中最少1個須為指定單位。