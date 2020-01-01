十大屋苑全年價量齊升 共2262宗升8%

上月起價量齊跌

據中原統計，十大屋苑成交量2019年最高首3位，順次序為嘉湖山莊、沙田第一城及太古城。同時，有8個屋苑去年呎價錄得按年增長，惟東涌映灣園及紅磡黃埔花園的呎價則錄得1.6%及2.1%的跌幅。不過，12月整體二手交投放緩，十大屋苑亦現價量齊跌迹象，2019年12月錄118宗成交，較11月158宗下跌約25%，但仍為自去年9月以來，連續4個月錄得破百宗成交。成交呎價則出現下調，共有7個屋苑呎價錄得0.9%至4.9%跌幅，僅太古城、黃埔花園、新都城按月成交呎價則靠穩。

其他二手成交方面，新近入伙的北角維港頌有2房銀主盤於二手市場沽出。香港置業分行營業經理陳偉業表示，維港頌6座高層D室，實用面積565方呎，2房間隔，享海景，由銀主以1650萬元放售，新近以1651萬元成交，實呎29,221元。

維港頌銀主盤 兩年半僅升1.7萬

原業主於2017年5月以1649.3萬元購入，當時獲發展商旗下財務公司提供第一按揭，惟因斷供而遭財務公司收樓淪為銀主盤，現時成交價僅較兩年半前僅高1.7萬元或0.1%。