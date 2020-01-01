差估署11月樓指彈1.8% 終止 5月連跌

反映10月放寬按保效應

去年5月上述私宅售價指數升至396.9點的歷史高峰，其後於6月爆發反修例風暴，有關指數連跌5個月，累跌約5%，至去年11月止跌回升。各類型單位樓價指數全面反彈，其中A、B及C類中小型單位，最新樓價指數報386.7點，按月升1.76%；D及E類大單位，最新報322.6點，按月漲1.1%。不過，租金表現持續偏軟，11月份租金指數報192.5點，按月跌0.77%，並連跌3個月，累積跌幅達3.8%，預計主要與踏入租務市場例淡的季度有關。

業界料12月升幅或收窄

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，相信是反映受施政報告放寬按保限制的刺激，令市况出現好轉，估計最壞時期已過。他續指出，11月中旬社會運動又再惡化，預計將在12月的樓價指數中反映，若有關指數仍再上升，預計其升幅亦會顯著收窄。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然反修例風暴仍未完全平息，但現時仍處負利率年代，歐美等國仍繼續進行量寬，有利商品市場，相信市場會否極泰來，預計本月或將有多個盤開售，相信農曆新年後出現小陽春機會大，對今年物業市場感樂觀。