安達臣道地涉千伙首置盤 估值低見48億

提供1720伙 佔本季供應85%

其中安達臣住宅地將提供1720伙，佔本季私宅供應的85%，當中1000伙為首置上車盤，是政府首度推出涉首置上車盤地皮。地皮鄰近安達邨，面積約21.7萬方呎，業界估計可建樓約120萬方呎，政府尚未公布發展條款及銷售細則，料影響發展商出價。

測量師：條款限制 影響發展商出價

普縉執行董事張聖典表示，預計項目將作混合式發展，因發展包括資助房屋，或影響有關發展檔次，難免影響發展商出價競投，估計實際地價只是正常地價的一半，預計地皮估值約47.76億元，每呎樓面地價約4000元。

此外，政府今季推出啟德鄰近港鐵宋皇臺站的商業地，涉逾113萬方呎。黃偉綸指，該地須提供約11.73萬方呎社福設施。對於今年先後有啟德商業地流標，為何仍再推出啟德商業地，他回應，今年度曾售出一幅鄰近體育園的商業地，是次推售的商業地鄰近港鐵站，交通配套較曾流標的跑道區地皮佳，有信心能售出。業界估計，地皮估值介乎79.12億至90.42億元，每呎樓面地價約7500至8500元。