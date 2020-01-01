全年度賣地不足1.2萬伙 10年最少 低於2017年高峰逾五成 僅達全年目標88%

明報記者 甘潔瑩

資料亦顯示，若與2017年度賣地私宅供應2.55萬伙的歷史高峰比較，本年度更比高峰大跌逾一半。發展局長黃偉綸回應表示，目標已達近九成，若以3年期計，由2017/18年度起計3個年度，私宅供應達5.2萬伙，較目標4.9萬伙多出6%。

連續兩年不達標

他解釋，本財年尚有一幅大埔馬窩路住宅地皮，涉1200伙，惟地皮正進行後期的清理土地工作，預計遲一個季度才能推售，若能趕及推出馬窩路住宅地，私宅供應大致達標。他又指出，本年度來自私人發展及重建項目的供應至今涉及約2600伙，較本年度初期估計的3860伙減少，本年度能否達到全年土地供應目標，視乎本年度餘下數月會否有更多私人發展項目。

本年度私人發展僅2600伙

問及本年度供應未能達標，會否於下一年度「追回」，黃偉綸指出，土地供應屬每年計算，不屬累積數字，下年度目標為1.29萬伙，並強調長策數字是每十年重新檢討住戶增長、空置單位情况作估算，而非累積的概念。他續指出，若以3年期來看，由2017年度起計3個年度，私宅供應達5.2萬伙，較目標4.9萬伙多出6%，供應和目標是相當接近，同時他亦稱，至2019年9月底的最新估算，未來3至4年的私宅供應量約9.3萬伙，屬較高水平。

大埔馬窩路地未趕及推 涉1200伙

美聯首席分析師劉嘉輝表示，長策的2019年周年進度報告，未來10年總房屋供應目標由45萬伙減至43萬伙，當中私營房屋供應目標由13.5萬伙進一步減至12.9萬伙。隨着新一年度賣地計劃將跟隨長策會目標調低，即2020年度私宅土地供應目標將調低至1.29萬伙，屆時不僅按年減少約4.4%，更較2018年度目標1.8萬伙少約28%。若然新一年度賣地與本財年同樣未有大幅超標，甚至未達標，私宅供應將持續處低水平。

分析指長遠支持樓價

劉嘉輝續指出，供應不足，加上息率持續低企，將支持樓市發展；無疑社會運動令失業率稍為回升，惟較受影響的是零售及旅遊業，對於金融業或提供專業服務人士，以及對物業需求較大的一群影響不大，有別於2008年金融海嘯，嚴重打擊金融業，因此他預計，供應不足長遠對樓價有支持作用。