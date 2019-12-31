湯文亮：借錢畀人 再見也不是朋友

原來馬雲最近表示，每天都有大約五個朋友問佢借錢，大家都認為馬雲只不過是暗示內地與香港的經濟轉差，他的朋友已經非富則貴，但亦要問他借錢，誰不知他這樣說，傷害了他所有朋友的弱小心靈，如果自認是馬雲的朋友，有可能被人誤會財困，曾經向馬雲借錢，所以，馬雲不少朋友紛紛與他割席，就算不是明割都會暗割。

老實說，馬雲不明白一件事，就是借錢畀人，再見也不是朋友，所以，他只能話每天有五個人問佢借錢，因為那些人借到錢之後就已經不當他是朋友，就算沒有即時表達，但當馬雲叫他們還錢的時候，就知道那些人是不是朋友？

臨近年底 多朋友因財失義

今日是大除夕，亦是不少老友反目的日子，不少在今年內問老友借錢的人都會話在年底前本利歸還，今日就算可以還錢，雙方已經不會是朋友，但唔還錢的機會大過還錢，既然冇錢還，雙方更加不會是朋友。我講大家或者會唔相信，不少人會埋怨當日借錢畀他的人，他們會話，如果冇人借錢，他們就唔會買樓，現在樓價下跌，仲邊度有錢還，那些欠款凍過水，借錢畀人收唔返仲要畀人鬧，點解仲要借錢畀人？

婉拒朋友借錢買樓有計

有老友唔想借錢畀人，又唔知點推，問人借錢的人有一個習慣，就是借到之後會叫對方不要將借錢的事張揚，否則可能影響他的聲譽，大家可以根據這個原則，當借錢畀人的時候要求多一至兩個大家都相識的朋友做見證，借錢的人大多數都不會答應，借錢的事最後就會不了了之。

不過，有時又要主動借錢畀人，因為可以解决一些麻煩事，例如唔想同人合作做生意或者買樓，可以話自己冇運，恐怕連累對方，不如借錢給他們，對方大多數不願意，因為他們的目的是別人入股，如果蝕錢就不用還，問人借錢始終要還。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]