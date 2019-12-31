周顯：日本是移居理想國家

我的回答是，我不懂看英國房地產的demand supply，不過傳統智慧，凡是外國人購入太多的房地產市場，都是瓜多過菜。當年日本人買起美國，是一個例子，香港人在上世紀1990年代大買中國樓，又包20%回報之類，足足坐艇坐了十幾年，到得2007年，才回到家鄉。我有朋友急急賣掉他那2間恒基中心，結果是……如果不賣，可能賺過億元了。

只限花錢 打工賺錢機會不多

我是一個很喜歡看無謂細節的人，那天看日本政治新聞，小泉純一郎的兒子小泉進次郎有3段婚外情，開房開到王子酒店。我心想，咦！莫非是香港人很愛到的新宿王子？我都住過很多次喎！看清楚，原來是位於輕井澤的温泉酒店，同名啫！

記得以前日本盛世，香港人在新宿，簡直是朝聖的心靈，《小男人周記》都有「錯在新宿」，不過其實在戰前，上海遠比東京繁榮，只是短短20年時間，已被東京甩了在後頭了。

我作為一個日本迷，近來也研究移民，其實只是為了學術研究，大家都知道，我早拿了外國護照。經研究得出的結論是，日本是極可以去居住的國家，英國就很危險了，主要是因為政治不穩。不過日本只能花錢，打工賺錢的機會不多。

[周顯 投資二三事]