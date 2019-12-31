金曹：炒股不炒市 留意中國消費股

現時港股明顯技術超買，恒指RSI達77.6、國指更高達82.2，再挾高指數比較困難，港股可能「炒股不炒市」，中國消費及個別無蟹貨新股仍值得留意。暫時估計250日平均線27,500點有支持力，1月期權盤部署在27,800至29,200點區間，也符合一月短線調整後市向好的部署。

港股超買 再挾高指數難

根據德國安聯保險發布的世界財富報告，中國的全球財富上升「令人印象深刻」。中國的中產家庭大幅增長是不爭的事實，這個群體年收入少的也有10萬元人民幣，多的可以有50萬元一年。具備經濟條件，可以買車、購房、假期還可以出外旅遊，是拉動內需的主要力量。中產階級也重視生活品味及衛生健康。專攻消費的新股也可留意。家居裝飾品原設計生產商及供應商曠世控股（1925）今日起至下周一（1月6日）中午招股，全球發售一億股，當中10％在港公開發售，餘下90％國際配售。招股價介乎1.28元至1.6元，每手2000股，入場費約3232.25元，最高集資約1.62億元，預期1月16日掛牌。假設發售價為招股價中位數每股1.44元，所得款項淨額47.5％擬用作增加蠟燭的生產線，以及擴充家居香薰的產能；22.4％將用作於歐洲設立兩所區域銷售辦事處；12.3％將用作加強研發能力；8.4％將用作將資訊系統及物流能力升級等。獨家保薦人及獨家全球協調人為興證國際。

中國4億中產支撐消費

中國中產階級的人數高達4億人。在安聯的報告中，「中產階級」的定義是個人收入7600歐元（約人民幣6萬）到45600歐元（約人民幣36萬）之間。當然對何謂中產階級的定義一直沒有定論，2016年《經濟學人》雜誌公布了中國有2.25億名中產階級，中產階級定義為：「家庭年收入在11,500到43,000美元之間的群體，即每年收入在人民幣8萬到30萬元之間的群體。」這群體支撐中國消費股板塊增長，Global X 中國消費類股 ETF（CHIQ）2019年上升39.7%，比美股標普500基準指數的30.2%表現更佳。

[金曹 期權制勝]