李浩德：2020年 推介「2020」

明年東奧勢掀運動熱

安踏是國內體育用品的龍頭，除了安踏自家品牌外，該公司還有近年表現不俗的國際品牌FILA。

在2020年，筆者認為安踏有着天時、地利及人和。

首先係天時，近年社會都多加關注健康，大家都多做運動不在話下。而2020的體壇大事當然是8月份的東京奧運，每次奧運年都能推高大家對運動的熱情和消費。

地利方面，2019年安踏用約360億元收購了Amer Sports，非常成功地進一步擴大全球市場。Amer Sports擁有多家運動專業品牌，如Salomon、Wilson及Arc'teryx等。這次成功的收購，除了產品結構變得更全面外，還能提升安踏的國際知名度和市場接觸點。安踏將由過往單靠大陸市場的200多億元人民幣銷售，擴大至連明年的海外銷售也估計會超過200億元人民幣。

安踏執行力強 海外收購收成期

最後人和，就是安踏的營運執行能力。安踏於2009年接手FILA後，用了十年時間成功把它打造成銷售過百憶的品牌，執行力可說無可置疑。當Amer的收購及整合在2019年完成後，筆者相信它的價值將會於明年開始顯現出來。

安踏體育的股價在今年表現不錯，由30多港元升至逾70港元，升幅接近一倍。但是它的估值仍處於24倍的2020年市盈率，以預期的20%至30%盈利增長比較，尚處於合理水平，以Nike的32倍市盈率比較，更不算貴。在2020年，筆者寄望安踏能晉升為紅底股，甚至以現在2000億元市價來推斷，隨時有機會躋身藍籌。

所以安踏體育現時是筆者基金的十大持股之一，亦是筆者2020年的心水股。

（C基金現持有安踏體育和華晨中國。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]