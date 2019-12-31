美投資網站警告：美股明年或跌一成

去年底股市下挫，投資者進入2019年時充滿擔憂，恐經濟衰退將至。最終美國經濟在過去一年持續穩健，股市上漲，且未出現由高位下跌逾10％的調整。《The Motley Fool》預測，這情况將在2020年發生變化，但並不是因為衰退來臨，而是因為過往數據顯示，美股每18到24個月就會由歷史高位下跌至少10％。以「股神」巴菲特的名句——「當別人貪婪時要恐懼，當別人恐懼時要貪婪」作為對新一年的叮嚀尤為合適。

2018年底股市崩跌的催化劑之一，是聯儲局在這一年將聯邦基金利率下限，合共上調1厘。面對經濟增長放緩的迹象，投資者當時深感緊張。聯儲局在2019年減息3次，合共減息0.75厘。即使最近迹象顯示經濟增長再次加快，投資者似乎仍認為美國經濟仍需要一定支持。該評論文章預期，聯儲局要維持當前的經濟增長，2020年仍需至少減息一次。

總統大選或令市場動盪

雖然中美之間的首階段貿易協議可望簽署，令市場鬆一口氣，但雙方不過是撤回部分關稅、暫時休戰，預料中美之間的談判在2020年仍將繼續，屆時仍會有很多不確定因素和煩惱。除此以外，美國總統大選可能是市場動盪的另一催化劑。市場對未知的恐懼，可導致股市動盪。總統候選人提出的政綱對經濟的影響，也足以令股市波動。不過翻查歷史數據，只要大局已定，股市又會恢復穩定。歷史數據也表明，受追捧的股票往往升勢持續，估計蘋果和微軟仍會是科技行業領導者。兩者股價明年只要升10%，它們市值將分別逾1.4萬億和1.3萬億美元。

（綜合報道）

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