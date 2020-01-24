全球IPO集資3年最少 初創神話「破滅」 上市潛水估值縮

由今年初至本月26日，在美國上市的211家公司合共集資623.3億美元，雖然遠低於市場預期的近1080億美元融資額，但仍是2014年以來最高。上海科創板（Star Market）在7月推出後也吸引更多原打算在海外上市的企業選擇在上交所掛牌。不過召車平台優步（Uber）、Lyft等上市後股價低迷，市場對未盈利的企業保持警惕。

臨近新年交投淡靜，雖然盛傳中美即將簽署首階段貿易協議，美股早段仍由高位回落，道指早段跌逾百點。美國10年期國債孳息率升穿1.9厘。

道指早段跌百點 美10年債息升穿1.9厘

由於美股估值高、初創企業未見盈利及市場憂慮企業治理等因素，美國今年IPO表現遜於預期。此外，美國政府年初停擺也令當地1月的IPO暫停。隨後Lyft及優步分別於3月和5月上市，惟它們的巨額虧損受到市場質疑，令其股價偏軟。

投資者自此對其他仍然虧損的初創企業變得審慎。今年IPO的圖片分享軟件Pinterest、美國牙齒矯正公司SmileDirectClub等因一直虧損，未能引發市場興趣。共享辦公室巨頭WeWork甚至要擱置IPO。對於那些已上市的公司，多數市值都低於上市前的最後一次估值。

中國企業美上市集資額跌四成

Dealogic的數據顯示，美國今年上市的科技初創企業及其他公司，股價平均較IPO價格上漲約23%，顯著低於期內標普500指數近30%的升幅。科技類新股表現尤其遜色，今年迄今僅上漲8%。相比下，以科技股為主的納指，今年迄今上漲約35%。旅遊住宿平台Airbnb預計將在明年上市，可能尋求直接上市（股票將公開掛牌交易，但不會籌集資金）。該公司的上市計劃，被視為對科技初創企業估值的重大考驗。承銷商估計，除了Airbnb，明年還會有3至5家企業通過直接上市的方式掛牌。

今年有32家中國企業在美國上市，合共集資36億美元，按年跌四成。由於中美貿易關係時起衝突，可能會促使更多中國企業明年在香港或內地科創板上市。港交所（0388）及內地滬深股市的IPO數量，今年增長三分之二至345宗。

歐洲、中東和非洲地區今年的IPO總數量則急挫四成至179宗，是7年來最低。英國的脫歐問題拖延已久，妨礙了歐洲企業的IPO。

脫歐陰霾籠罩 倫交所IPO減62％

歐洲主要的上市地點倫交所的IPO數量在今年下降62％。安永全球IPO負責人Paul Go稱，英國脫歐的陰雲籠罩企業，影響到它們決定是否上市，預計隨着脫歐前景明朗化，英國的IPO活動將由明年首季開始回升。

（綜合報道）

（2019回顧）

[國際金融]