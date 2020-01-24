王維基調任CEO 港視：將更落手落腳

原行政總裁張子建任主席

港視公告指出，變動生效後，王維基將繼續負責集團整體策略規劃及管理，同時會負責日常管理及協調整體業務運作；至於改任主席的張子建，則將會保持公司執行董事及投資委員會成員的職務。

王維基和張子建均為港視聯合創辦人，二人更是嫡表兄弟關係，其中王維基為公司單一大股東，持有44.73%港電股權，張子健則持有7.4%。港視公告未有交代二人交換職位原因，公司發言人回覆媒體查詢時表示，王維基調任將會比當主席時更「落手落腳」，更多負責日常管理。

港視最近一次公布營運數據是在今年10月，在社會運動陰影籠罩下，第三季訂單總商品交易額6.97億元，按年增長38.6%。而且每月訂單及金額均有增長，7月份平均每日訂單數量14,100張，平均訂單值520元，平均每日訂單總商品交易額730萬元。至9月份平均每日訂單數量16,300張，平均訂單值477元，平均每日訂單總商品交易額780萬元。