港11月出口跌幅收窄至1.4%

市場原預計跌6.2%

11月出口跌幅緩和，一方面是這一輪出口下跌自去年11月開始。基數較低，此外輸往內地的出口也因基數低而出現反彈，11月本港對內地出口按年升5.2%。不過輸往主要先進經濟體的出口維持疲弱，出口美國按年跌23.7%，與上月相若；出口日本及韓國也分別跌15.9%及4.5%。另外，出口德國跌17.5%，出口英國則跌8.8%，但跌幅亦比上月顯著收窄。

進口方面，來自部分主要供應地的進口均錄得跌幅，印度跌23.5%、馬來西亞及新加坡分別跌18.3%與9.8%、美國亦跌11.5%、內地跌7.8%。

而來自越南和台灣的進口則錄得顯著升幅，分別升55.6%和18%。

動力產生機械及儀器出口倍升

另一可注意是，雖然大部分出口及進口貨品均錄得跌幅，不過11月份動力產生機械及儀器無論出口與進口均有較佳增長，出口按年升近一倍，達到96.4%，進口亦升25.1%。

政府發言人表示，儘管中國與美國已達成第一階段貿易協議，但環球經濟增長仍有待改善，加上外圍環境仍有多項不確定因素，政府會繼續密切留意有關情况。