IMF降港經濟預測 料今年收縮1.9%

指經濟前景風險偏向下行

IMF執行董事會總結香港第四條磋商代表團的總結討論，基金組織認為香港經濟前景的風險偏向下行，中美貿易摩擦進一步加劇、內地經濟顯著放緩等外圍因素，可能會對香港的經濟增長造成負面影響。另外，如社會政治局勢惡化，或房屋供應不足及收入不均等結構性挑戰不能適時解決，都可能進一步削弱經濟活動及對香港的長遠競爭力構成負面影響。經濟顯著放緩，可能觸發樓價、實體經濟與金融業之間的惡性循環。

IMF建議政府推出全面性中期財政方案，應對周期經濟下滑，以及處理與樓市失衡、人口老化及收入不均相關的結構挑戰，並同時確保財政可持續性。

認為聯匯制度仍然合適

基金組織鼓勵政府，面對開支增加壓力時，考慮在中長期推行稅務改革，增加收入及促進社會平等。IMF亦認為，政府在改善預算案的規劃及執行，以及擬訂長期醫療開支有改善空間。

全球金融市場波動加劇的環境下，IMF強調維持金融穩定的重要，政府需繼續監察企業界別的風險、進一步加強規管與監管架構，以及在管理風險的同時促進創新。IMF亦同意，聯繫匯率制度仍然合適，是維持穩定的基石，強調維持一貫良好的公眾溝通是確保貨幣發行局制度公信力的關鍵。

樓市方面，IMF支持政府就控制樓市風險及提高置業負擔能力所採取的方針，特別是採取優先增加住宅用地分配，並鼓勵日後當來自非永久性居民資金流入的系統性風險減退，便應逐步取消新住宅印花稅，並與其他劃一監管。