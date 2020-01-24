富達無牌期貨交易11年 罰350萬

6738宗交易涉資400億美元

證監會發現，在2007年8月至2018年7月期間，富達香港在未領有所需牌照的情况下，為其海外聯屬公司執行了6,738宗期貨合約交易，總值約為400億美元。

富達香港在2018年5月至6月期間進行檢討時識別出有關涉嫌違規事項，但卻待取得外部法律意見後，才於2018年8月向證監會匯報有關事件。

申請新基金認可 提交錯誤資料

另外，富達香港在2017年3月就一隻新基金向證監會申請認可時，呈交了一份根據過時的範本來編製的錯誤資料查檢表，導致該公司沒有在該份呈交予證監會的查檢表內填寫或提供某些必需的資料。

證監指，富達香港進行的內部調查及由富達香港委聘的獨立檢討機構進行的檢討，識別出富達香港的內部監控措施及系統中的某些缺失和弱點，顯示富達香港在有關時間沒有設立完善和有效的系統及監控措施，以確保呈交予證監會的資料的準確性。