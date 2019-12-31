中信里昂信証香港違規回購遭譴責 業內人士：事件「可大可小」 處分過輕

明報記者 陳子凌

受到證監會公開譴責的6人，包括里昂負責大額買賣的主管Andrew James Walters、股票銀團業務主管Stuart Richard Wilson；信証香港負責人員劉家業、劉敬元，以及高資產值客戶經紀李培芬；還有北控總裁助理及財務部總經理董渙樟。當中Andrew Walters及Stuart Wilson已離開里昂，而劉敬元亦已離開信証，劉家業及李培芬則仍在信証任職。

安排北控場外買股扮場內回購

證監會指出，里昂早在北控於2016年2月首次回購前，已詢問北控是否有興趣從該行一名機構客戶回購大額股份。最終交易在2月17日進行，北控稱「在場內」以每股34元回購1036.2萬股股份，與里昂客戶約1040萬股的賣盤指示脗合，交易過程中，中信里昂以經紀身分為客戶行事，而信証香港則為北控行事。同年5月，北控、里昂和信証再以同樣方式，「場內回購」里昂另一客戶的795.3萬股股份。

利用無錄音功能電話線執行交易

證監會表示，雖然兩宗交易表面上是場內交易，但實際上里昂、信証及北控多名人員事前已互相溝通，包括沽貨客戶與北控事前已透過里昂和信証，就回購價格及股份數量達成協議，而中信里昂及信証的職員曾討論買賣盤的先後次序，以便信証能買入里昂出售的股份。此外，負責執行交易的里昂和信証職員於發出交易指示時，更是利用沒有錄音功能的電話線就執行交易的時間進行協調及溝通。

證監會指出，雖然兩次交易都在場內進行，但事實上整個交易是經過預先安排和協定，包括價格、股份數量、交易時間及執行交易方式，雙方均已事先協議及協調，交易實質上是兩宗場外回購，因此應該根據《公司股份回購守則》獲得獨立股東批准方能進行。

兩宗回購應需獲獨立股東批准

雖然證監會在聲明中指出，此案違反守則情况嚴重，應採取現時的紀律制裁。但有本港證券業人士指出，證監僅處以譴責，處分略嫌過輕。有不願具名的業內人士指出，今次個案中，買賣雙方經紀均屬同一集團，而整宗交易都是透過預先協定去進行場內大手買賣，做法有「踩界」之嫌，指出除非證監會還有更深入的調查在進行，否則現在只是對上述公司及人士譴責，「連罰款都無」，處分實屬過輕。