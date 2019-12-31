金管局反駁走資 指港匯強兼存款增

李達志指出，港元匯率及銀行體系總結餘較能全面和及時地反映香港整體資金流向，如果大量資金調離港元體系，會令港匯走弱甚至觸發弱方兌換保證，但金管局自4月以來未有需要買入港元，銀行體系總結餘維持在大約540億元。受惠於股市集資、銀行年結等金融市場的活動，銀行同業拆息顯著上升，港元匯率過去幾個月逐漸轉強，明顯不是資金流出港元體系的現象。

李達志又表示，假如有大量資金淨額外流，銀行存款數字必定減少，但香港銀行體系近月的存款保持平穩，今年首10月港元存款增3%，美元存款增1.8%，整體存款增加2.6%，整體存款數字在過去數月還是在增加。他強調，金管局並非是要持守「沒有資金流走」的說法，即使真的有資金流走，對一個國際金融中心實屬正常，本港銀行體系裏也有龐大的流動性和堅實的基礎應付，確保金融體系的穩定。

拆息回落 港元曾跌穿7.79

距離今年完結尚有1日，銀行資金壓力減少，1周拆息比上周五跌29點子（1厘等於100點子），報3.656厘，隔夜拆息跌17點子，報2.743厘，兩周拆息跌17點子報3.096厘，但均處於高位。1個月拆息升1.4點子報2.707厘，其他時期拆息變動不足1點子，均為偏高水平。拆息回落，港元曾跌穿7.79，截至晚上10時半報7.787，微跌8點子（1元等於1萬點子）。