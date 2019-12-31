新證券法惹憧憬 券商股炒起

恒指窄幅波動 A股走勢凌厲

港股今年只餘半日市，恒指昨日輕微低開回升，高見28,419點後未能突破今年7月底的密集區，下午升幅收窄，全日窄幅波動。國指收報11,225點，上升0.27%，臨近年底，大市成交昨日仍有767億元。A股走勢繼續強勁，上證指數收報3040點，上升1.16%，深成指數和創業板指數分別上升1.29%和1.28%。恒指夜期今早零時報28,333點，高水14點。

中信証券大升7%

新證券法出台，融資融券餘額亦連續8個交易日企在萬億元人民幣以上，券商股昨日跑贏A股，行業整體上升4.15%，中信証券（6030）A股上升9.99%，H股亦升7.11%。其他兩地上市的券商股亦表現理想，廣發證券（1776）H股上升4.69%，華泰證券（6886）H股上升4.41%。內房和物管股繼續熱炒，永升生活（3319）上升7.1%，新城悅（1755）上升6.29%，花樣年（1777）上升5.76%。

葉尚志：A股向好 帶動港股向上

外資已連續30日通過滬深股通淨流入A股，昨日淨買入44.28億元人民幣。第一上海首席策略師葉尚志認為，投資者對A股的信心逐漸恢復，券商是過去較被忽略的行業，認為後市仍然會有升幅。近期內地推出多項國策，內房、家電、水泥、汽車等相關行業表現理想，葉尚志指出大市正面向好，加上臨近年底，即使提出的政策尚未落實，投資者也會對消息相當積極。他認為，上證指數很有機會突破半年以來的橫行區域，有力帶動港股向上，在年結完成放寬資金流動性後，恒指有望升至29,000點以上水平。