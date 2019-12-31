申請失效前「試水溫」 17新股「跨年」招股

艾德韋宣將發行2億股，最多集資4.68億元（見表），招股價介乎1.71元至2.34元，每手2000股，入場費4727.16元，預期1月16日在港掛牌。集團現時收益主要來自體驗營銷，今年上半年錄近2億元收，佔比達71%；期內公司溢利錄得2845萬元，較去年同期增加七成。

加強IP業務

艾德韋宣入場4728元起

公司近年主力投資IP業務，現時與環法及西甲賽事有合作關係，今年上半年投入1.15億元人民幣成本，惟同期有關收益僅1946萬元人民幣。公司聯席主席兼行政總裁劉錦耀表示，環法及西甲「IP」需要一定投資期，預料可逐步實現回報。

小型內房匯景（9968）同於今日起招股，集資最多18.84億元，是同期集資較多的新股，每手2000股入場費約4828.17元。主力於東莞做舊改項目的匯景，2018年及2019年上半年淨資本負債比率為243.2%及240.4%。集團副總裁楊煒輝指出，上市後淨資本負債比率有望降至100%樓下。

內房匯景集逾18億

同期最多

此外，至於昨日起已開始招股中國綜合廢物管理解決方案供應商北控城市資源（3718），今次集資最多7.2億元。集團昨日召開招股記者會，公司執行董事兼行政總裁趙克喜表示，公司未來會繼續投資環衞及危廢管理項目，並會通過存量與增量管理，以及併購來提高公司收益及市佔率，從而鞏固公司的行業地位。

北控城市資源招股

冀提高收益市佔率

公司去年收益按年升逾1.4倍至22.1億元，淨利潤錄得4.7億元，相對於2017年錄得4825萬元虧損，實現轉虧為盈。今次上市集資所得，將用於發展危險廢物處理、購置設備及償還銀行貸款。