赤子城暗盤倍升 千萬認購僅賺2萬 今年最熱新股「爭崩頭」 一手中籤率2%

明報記者 馬迪帆

赤子城今日正式掛牌，以每股1.68元接近上限定價。集團公布，今次招股全城共計約11.6萬人認購，單計認購金額逾500萬元的乙組亦多達2300人，其中942人「頂頭槌」、斥逾1200萬元認購680萬股。最終一手中籤率被壓低至2%，認購300手才可穩中一手，即使是「頭槌飛」大戶，每人也只獲配發9手，熾熱情况近年少見。

由於分配比例極低，假設大戶借九成孖展抽新股，以息率3.1厘計算，「頭槌飛」孖展息成本逾1萬元。倘以耀才暗盤收市價計算，扣除利息最終只賺約1.6萬元。

基石投資者火幣一夜帳賺逾663萬

除大股東外，最大贏家之一應屬赤子城的基石投資者，其中包括近期借殼上市的火幣科技（1611）旗下資本。火幣早前豪擲780萬元入股，按最終招股定價，相當於提前鎖定464萬股。以昨日暗盤最高升幅計，火幣一夜帳面賺逾1450萬元。以收盤價計算，亦進帳663萬元。

同日掛牌台州水務 暗盤微升

同為今日上市的台州水務（9911）表現則未如赤子城搶眼，該股最終接近下限定價每股4.22元，昨日暗盤僅錄輕微升幅，於4.29元已見頂。收盤報4.23元，升0.24%，每手1000股，每手帳面賺10元。台州水務公開發售方面錄得4.5倍超購，接獲逾7000份認購，其中逾半僅認購1手。該股最終一手中籤率20%，7手穩中1手。國際配售方面則小幅超購。

物管股寶龍商業首日升5.9%

昨日港股亦迎來3隻新股掛牌，城商行貴州銀行（6199）招股定價2.48元，曾短暫升穿招股價見2.49元後有阻力，午休後再跌，全日報2.3元，跌7.3%。物管股則繼續首日升幅勢頭，寶龍商業（9909）昨開盤隨即大升，收報10.06元，較招股價9.5元升5.9%，每手帳面賺280元，全日成交8.9億元。由GEM「逃」往主板的建築商德益控股（9900）昨收報1.48元，升2%。