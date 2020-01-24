新一期白居二首錄入市 379萬購富健兩房

祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門富健花園11座中層C室，實用面積484方呎，屬兩房間隔，原業主於上月在未補地價市場叫價400萬元放盤，經議價後，累減21萬元或5%，最新以379萬元（未補地價）獲白居二買家承接，實呎7831元。據悉，上述新買家於昨日上午申領購買資格證明書後，下午隨即入市，預料為新一輪白居二首宗入市個案。至於單位原業主於2013年以167.5萬（未補地價）購入，持貨6年，帳面獲利211.5萬元，物業升值約1.3倍。

藍灣特色戶實呎2.7萬 兩年半新高

另外，小西灣藍灣半島最新有特色戶以實呎2.7萬元沽出，呎價為屋苑兩年半新高。市場消息指出，藍灣半島3座高層B室，實用面積748方呎（建築面積1178方呎），3房間隔，並附連天台，原業主最初叫價2500萬元放售，經買賣雙方議價後，累減450萬元或18%，新近以2050萬元易手，實呎27,406元，成交呎價為屋苑自2017年4月後新高。原業主2008年4月以1085萬元購入，持貨11年，帳面獲利965萬元，物業升值89%。