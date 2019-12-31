恒地App助買樓電子化

可透過手機應用程式入票付訂

「恒基置業通」昨日正式上架，標榜為全港首個一條龍置業App。據發展商表示，買家可以透過手機應用程式作電子入票登記、以信用卡繳付部分臨時訂金、抽籤、揀樓及預約收樓等買樓程序，相信新流動應用程式可為買家帶來便利，同時減少用紙，令買樓過程省時又環保。同時，買家亦可在應用程式中查詢特約按揭，目前發展商會提供由中銀香港、渣打銀行及東亞銀行的按揭優惠資訊。

伙拍中銀渣打東亞推按揭優惠

The Richmond提供90伙，涵蓋開放式至2房間隔，當中開放式及1房戶約佔九成。恒地營業（二）部副總經理李菲茹指出，項目會所以派對為主題，並提供9項設施，當中包括健身室、宴會廳及露天影院等。另外，發展商特設名為「Trolley Bar」的流動酒吧，提供精緻品酒配備，方便住戶在派對中享用。另項目預計關鍵日期為2021年11月30日。