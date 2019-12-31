Wetland再加推82伙 折實均呎1.2萬

較首張價單漲5.7% 個別加不足2%

Wetland Seasons Park最新加推的82伙，維持最高18%直減折扣，整批折實均呎12,036元，單位折實價由492.4萬元至1354.9萬元，基本屬原價加推，但個別單位呎價實際加幅約1.6%。是次新推單位包括12伙低座別墅9的單位、及70伙分佈於第6、10、16、21和22座的高座單位（14伙屬連天台或花園特色戶），入場單位為6座1樓B5室 ，實用436方呎兩房間隔，折實價492.4萬元（折實實呎1.12萬元）；最貴為別墅9的地下B室，實用1075方呎外連花園，折實價1354.9萬元（折實實呎1.26萬元）。

另外，興勝創建（0896）長沙灣通州街全新住宅West Park，部署2020年1月以現樓形式推出；項目提供63伙，實用約333至439方呎，屬1至3房間隔。

West Park擬下月現樓推

其他新界新盤，昨日均錄得高價成交，當中新世界（0017）清水灣傲瀧，最新以5706.5萬元售出C座G7室，單位實用2736方呎連409方呎花園，呎價20,857元。傲瀧2017年中推出至今累沽639伙，套現逾183億元。

恆大‧珺瓏灣1房實呎破2萬

內房恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，亦新錄一宗高價成交；為1A座22樓D室，屬實用315方呎連天台特色戶、一房間隔，新買家採用建築期付款，以642.8萬元成交，實呎2.04萬元，料創掃管笏一房呎價新高紀錄。另億京大埔白石角海日灣，今年3月以4880.3萬元售出的Court A第1座17樓B室特色戶（實用2150方呎連天台），買家新近撻大訂，料遭殺訂10%涉約488萬元，而12月主要新盤合共錄約25宗撻訂。