將軍澳本月二手成交再破百

補價下跌暫未影響區內業主

他又指出，日出康城12期每呎補地價較日出康城11期僅相差數百元，對一個單位的整體價格影響甚為輕微，故現時區內業主亦未有太大反應。

與此同時，臨近年底，假期氣氛濃厚，但將軍澳本月二手成交量續破百宗，暫錄114宗水平，較上月同期149宗則回落23%。其中，日出康城1期首都本月錄得6宗成交，中原分行副分區營業經理柯勇表示，首都5座高層左翼A室，實用面積713方呎，屬3房套連儲物房間隔，新近以888萬元成交，實呎12,454元。原業主於2008年3月以539萬元購入，持貨11年，帳面獲利349萬元，物業升值約65%。

另一邊廂，日出康城3期緻藍天本月亦錄得3宗成交，平均實呎14,318元。市場消息指出，緻藍天最新一宗成交位於3座高層右翼B室，實用面積943方呎，屬3房套連儲物室間隔，新近1288萬元易手，實呎13,659元。原業主於2015年5月以853萬元購入單位，持貨4年，帳面獲利435萬元，物業期內升值約51%。