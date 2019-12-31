康城12期補價低毗鄰期數一成 每呎2835元 分紅比例最少15%

明報記者 林可為

上周有份遞交意向書的發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、信置（0083）、南豐、帝國集團、華懋、其士國際（0025）、爪哇控股（0251）、建灝地產等；中資發展商則有中海外（0688）。新地副董事總經理雷霆昨回應稱，日出康城12期補地價合理，集團會研究入標。

新地雷霆：補地價合理 正研究入標

資料顯示，毗鄰日出康城12期、今年3月推出招標的日出康城11期項目，當時反修例風暴尚未爆發前，獲政府批出的補地價為30.549億元，以住宅樓面95.65萬方呎計，每方呎補地價3194元，為日出康城各期發展中，補價最貴的一期，次高補地價為會德豐（0020）於2015年5月投得的康城7期發展（即MONTARA），當時每方呎樓面地價3147元。若與11期比較，12期每呎補地價低逾一成。此外，上述日出康城12期的分紅方式亦與過去略有不同，以日出康城11期為例，固定分紅比例為20%，而發展商以「一口價」價高者得決勝負，標價可攤分兩期交付，項目可建單位數目則介乎1217至1850伙，而11期最終由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）於今年4月奪標。而12期的分紅比例同樣為固定，至少有15%，比例會低於11期。

上述日出康城12期住宅項目將於2月4日截標，可建樓面約96.11萬方呎，提供1217至2000個住宅單位，以可建單位上限計，為5年來區內單位數目最多的發展期數，不過平均每伙面積折合僅約480方呎，卻是日出康城各期最細。

項目估值逾53億 每呎5500元

萊坊執行董事林浩文預期，上述項目將獲近15家發展商或財團入標。他續指，雖然近期巿况一般，又有社會運動等因素影響樓市，但近年買地難，鐵路項目仍具吸引力。

此外，他又認為，許多發展商於區內已有發展項目，銷售經驗十足，惟始終發展規模不小，料入標財團以中、大型發展商為主，部分會合組財團以分攤風險。林表示，中美貿易戰、一手空置稅等政策可能有影響發展商出價，相信發展商會「各自計數」，不會過分進取，估計連同補地價金額等，項目估值約53億至62億元，每方呎約5500至6500元。