馮其十：內地經濟多隱憂 明年待解

隱憂一：人口問題

眼下內地「銀髮一族」日益增多，2018年底60周歲及以上人口已逾2.49億，規模居全球第一。為對冲老齡化問題，當局雖已允許夫婦生育二孩，惟政策效果不彰，「不敢生」、「不願生」現象在大中城市相當普遍。一邊是老齡化加劇，一邊是人口出生率持續下滑，長此下去，勞動力不足、養老負擔沉重等一系列問題都將給內地經濟帶來嚴峻挑戰。

隱憂二：中等收入階層亮紅燈

過去內地引以為豪的一大優勢，即擁有全球規模最大的中等收入階層，可為企業提供廣闊市場。但如今，受經濟下行壓力加大影響，中等收入階層收入增速正在放緩。不僅如此，如果考慮到低收入者收入水平因扶貧等利好政策持續提高，高收入人群收入也在增長，中等收入階層式微甚至「消失」的態勢就愈發明顯。這是世界性的問題，在中國也同樣存在。

當前，內地消費增速已有明顯放緩之勢，更嚴重的是居民消費與政府消費之比率大幅下降，表明大量消費都是靠政府而非民眾支撐，這對經濟發展並非好事。

經濟發展最終要着眼於社會穩定。若不能讓中等收入階層收入穩步提升，則社會壓力無法有效釋放，理想的「橄欖型」社會結構也很難形成。

隱憂三：實體經濟愈發疲弱

實體經濟是一國經濟最重要之根基，這一點已毋須多言。內地近年來在扶持實體經濟方面出力不少，降息、減稅降費等財政金融政策持續加碼，惟企業受惠似乎不顯著。截至11月，內地PPI已連續5個月按年負增長，製造業企業承受壓力之大可見一斑。

當今時代，一國企業面臨的不止是國內市場的競爭，更需直面來自全球的對手。若實體經濟衰弱態勢得不到扭轉，中國經濟不僅短期內難以穩住，長期來看更難以在世界經濟大變局中立足。

以上問題，要解決均非一日之功，也非單一政策手段可以奏效。

從整體角度全面評估，綜合施策才是正解。此前，中央經濟工作會議已提出，要從系統論出發優化經濟治理方式，加強全局觀念，在多重目標中尋求動態平衡。明年這一新理念能否落到實處，將成內地經濟一大看點。

[馮其十 神州新形勢]