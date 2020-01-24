駿隆：明年股票MPF仍看俏 恒傑：雙印星洲受惠中美貿戰

明報記者 黃清瑤

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，今年駿隆強積金三大主要指數均錄得超逾一成升幅，即由年初至12月17日，人均賺23070元。「全球股市走勢，早與政局沒太大關連。今年中美貿易戰下美股依舊升勢強勁。」惟他指，市場消息仍會為股市帶來動盪，明年將比今年更波動。他建議，投資者最好每季檢視強積金一次。

料明年較今年更波動

對於明年市况，他預期上半年強積金仍可得5%至10%不等的回報，當中歐美、中港及日本股票市場表現尤其理想。事實上，明年在眾多因素支持下，股票市場表現不俗，如中美貿易戰最快於明年1月簽訂首階段協議；英國將於1月底完成脫歐；歐洲央行「放水」，每月買債額度將維持在200億歐元（約1738億港元）；以及日本推行刺激經濟方案。以上因素都促使上半年經濟穩定，利好股市走勢。債券市場方面，暫時未有加息信號，息口維持不變下債券價格波幅會減少，變相獲利空間相應下跌。因此，相信2020年的債券表現較2019年遜色。

不同人可承受風險有異，陳銳隆建議，投資者宜在網上填寫問卷，以了解個人投資取向。如可承受高風險，不妨考慮美股基金，特別是科技板塊，雖然現時美股估值偏高，但相對中港市場仍具上升空間。至於低風險投資者可考慮保證基金，當中會有小部分投資於股票市場，但到期時會收到保證或更高之回報。他提醒，購入時必須仔細閱讀條款，如早於到期日轉倉，則有機會虧損。

恒傑保險僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強則認為市場仍存暗湧。雖然中美將簽署首階層協議，但協議內容僅有限度調低關稅利率；再者，現階段主要為中方大額度購入美方農產品，未來第二階段協議下，中方很大機會在智識產權、對外資開放等領域進一步與美方磋商，料過程困難重重。另外英國脫歐後，其他歐盟國家亦蠢蠢欲動，不穩定因素增加。

亞洲股票基金宜慎選國家

由於中美歐洲國家的風險有機會上升，鍾建強估計，市場人士會將重點投放於亞洲個別市場。當中「雙印」（印尼和印度）及新加坡發展看俏，主要是中美貿易戰陰霾下，外資會到這些國家設廠。因此，他建議可承受高風險的投資者考慮將六至七成資金投放在亞洲股票市場基金，「這些東南亞國家汲取2008年金融海嘯的經驗，在經濟下行會更為謹慎。」另亞洲股票市場基金亦有部分投資於中港股票，有分散風險的作用。但要留意，不同受託人所投資地區有別，在揀選時要留意清楚。

至於其餘兩成至三成，可考慮風險較分散的混合資產基金，當中主要投資於不同國家及地區的股債，主要風險是股票市場、匯率波動以及上市公司的整體狀况。而該基金今年回報不俗。以匯豐均衡基金為例，由年初至今賺逾6%，成立至今亦賺逾六成。景順均衡基金 （A類）由成立至今賺超過一倍，回報可說是相當不俗。

強積金雖說是長線投資，除了定期檢視及調倉，陳銳隆建議在必要時應加大供款金額。他解釋，市場調查反映，大多香港人希望退休後的強積金可佔年輕時收入六成。打工仔宜盡早了解現時供款是否足以支撐退休後的生活費。鍾建強亦指，現時推出強積金可扣稅自願性供款（TVC），扣稅額上限為每年6萬元，市民應好好善用，可慳稅又可為退休做好準備。

[退休綢繆]