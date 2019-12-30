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西環泓都平均實呎2.3萬

【明報專訊】臨近年底，加上聖誕節剛過去，整體二手交投淡靜。綜合代理消息指出，港島西區二手交投市况稍回暖，該區二手成交由11月錄得約9宗，上升至本月約15宗（截至24日），增幅逾六成；其中樓齡約15年的堅尼地城泓都，12月暫時錄得約兩宗二手成交，平均實呎2.3萬元。代理預料，泓都二手交投價、量將可回升至較高水平。

明報記者 周綺琪

泓都近月的二手成交宗數均在1至2宗的低位徘徊，利嘉閣營業董事黃龍智指出，屋苑12月截至24日暫錄得約兩宗成交，其中屋苑2座低層F室，實用面積470方呎2房戶，原業主最初叫價1150萬元，其後為求套現換樓，早前減價165萬元或14.3%、至985萬元售出，成交價屬屋苑同類戶型近一年新低，實呎為20957元。

值得留意的是，泓都12月另一宗二手成交為1座高層A室，實用面積651方呎，屬3房2套戶，新近以1635萬元獲承接、實呎25115元，相關成交價直逼屋苑同類戶型，於今年7月錄得的1660萬元高位紀錄。

個別3房成交價高見1635萬

黃龍智續指出，早前受社會運動影響，買家入市意欲驟減，不少區內業主均減價，而現時業主平均減價幅度為6%，估計泓都稍後將有更多交吉放盤，料二手成交可回升至每月4、5宗水平，實呎可在23500元水平。

受節日氣氛影響，整體二手市場交投轉淡，惟市場仍錄得大額豪宅成交。

據土地註冊處顯示，原由印度富商持有的何文田灝畋峰高層相連戶，於上月底以1.7億元易手，登記買家為Au Yeung Kong，與必瘦站（1830）主席兼行政總裁歐陽江同名，料為同一人；上述灝畋峰高層相連戶，A室實用面積1789方呎，連車位作價約9000萬元，實呎約50307元，而同層實用1496方呎B室，連車位作價8000萬元，實呎53476元，呎價屬屋苑新高。

此外，新買家在是次交易中需繳付15%稅款，涉及金額達2550萬元。

必瘦站老闆1.7億購灝畋峰兩伙

資助房屋方面，市場消息指出，近年屢誕「 居屋王」的旺角富榮花園，屋苑17座低層E室，實用面積431方呎2房戶，新近於未補價市場以455萬元成交，成交價屬屋苑今年新低；實呎為10557元；惟原業主早於1998年2月以147萬元（未補地價）購入，持貨21年，帳面仍獲利308萬元，物業升值逾2倍。

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