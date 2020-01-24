龍譽啟德現樓 複式746呎起

明報記者 葉煜燊

攝影 劉焌陶

位於啟德沐寧街9號、已屆現樓的龍譽，由兩幢高座及兩幢低座住宅大樓組成，提供930伙，標準單位中以1房及2房戶比例最多，共佔全盤近65%，當中1房戶提供289伙，實用面積304至363方呎，佔整體31%；2房戶則涉313伙，實用面積489至549方呎，佔約34%。其他戶型方面，開放式戶實用面積228至245方呎，涉65伙，佔7%、3房戶實用面積832至925方呎，涉148伙，佔16%、4房戶則有57伙，實用面積1010至1147方呎，佔6.1%。特色單位則設58伙，實用面積746至2703方呎，包括高座5伙特色戶，實用面積由843至2703方呎。低座每幢樓高6層，提供53伙，全屬複式戶，實用面積由746至1377方呎。

低座大戶間隔方正連花園

龍譽早前開放多個無裝修的現樓示範單位，包括兩個低座及兩個高座單位，均為交樓標準戶，其中低座第3座A6花園複式戶，實用面積1175方呎，屬於3房連1套房間隔。單位客飯廳間隔方正，外接面積534方呎的花園，有助增加通風。位於大門旁的傳統廚房內附儲物室，家電齊全，設有電磁爐、酒櫃及雪櫃等。另為節省空間，發展商更將洗衣機及乾衣機藏於入牆櫃內。單位內置樓梯可到達各個睡房，上層的客廁位於樓梯旁，廁所不設通風窗。主人房方面，房內景觀可望啟德發展區景為主，房間的套廁以天然石材鋪砌，設有浴缸，兼備有氣窗。

高座部分高層望開揚海景

另一個示範單位為低座5座C51室，實用面積1318方呎，連面積559方呎的天台，屬4房雙套間隔。客飯廳外連41方呎露台，增加採光度。廚房連接儲物室連廁，可改為工人套房。單位主人房同為套廁設計，不過與上述單位不同，套房浴室內設玻璃淋浴間及浴缸。頂層的天台設有洗手盆，可供住戶燒烤。發展商亦開放高座第2B座37樓A室，同樣為逾千呎大單位，實用面積1010方呎，屬4房連套房間隔。單位樓高3.175米至3.5米，空間感十足。單位以長形開則，並以走廊分隔客飯廳，兩廳分野鮮明，外連29方呎露台，可享啟德海景。不過值得留意的是，日後當跑道區物業陸續落成後，項目景觀或受影響。

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