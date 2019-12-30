李志成：好淡爭持 樓價窄幅波動

回顧2019年樓市先升後回穩，本港社會事件持續逾半年，加上中美貿易戰走勢反覆，環球經濟前景未明朗化，多國經濟數據轉弱，本港經濟亦面對挑戰，樓市交投明顯放緩，樓價亦見調整。

不過利好因素逐漸浮現，政府放寬按揭保險樓價上限，釋放上車換樓動力，重啟換樓鏈。預料本港低息環境持續，市民毋須擔心要「捱貴息」，加上市民住屋需求強大，短期內仍維持房屋供不應求情况，對樓市有支持。今年一手表現強勁，根據本行研究部綜合土地註冊處資料顯示，2019年截至12月24日一手私樓註冊量已達20901宗，已較2018年全年註冊量多逾三成，兼創15年新高。一手空置稅實施在即，發展商有機會採取開價貼市的策略推售新盤，廣吸客源，預計2020全年一手註冊量將與今年相若。至於二手方面註冊量方面，若社會事件得以平息，加上受惠於按保放寬，料2020年二手註冊量達4萬宗以上。

在眾多板塊中，2020年筆者較看好中小型物業板塊，受惠按保放寬，市民上車門檻降低；此外，業主較容易出售原有單位，重啟換樓鏈，將刺激逾600萬至1,000萬元物業交投。至於二手樓價方面，預計在市况未完全明朗下，樓價將呈窄幅波動，預計2020年全年樓價波幅約為5%。

香港置業行政總裁

[李志成]