布少明：樓市復蘇 還看二手

筆者認為，樓市明年，甚至是長遠的「晴雨計」，首重於二手成交量多寡。假如一手市場火熱，但二手交投因為資金被一手市場吸納而大減，這種樓市只屬「單蹄馬」式的向好，長期持續性成疑；反觀如果新盤交投暢旺，同時二手樓市又有一定成交量，證明支撐樓市的資金相當充裕，這種「左右開弓」式的升市非常健康，長遠向好可期。預料受惠放寬按揭保險成數下，明年二手住宅註冊量有望按年升約14%至約47,000宗，宗數有望創6年新高；註冊金額則估計升至約3,800億元，屆時將創出10年新高。

近來二手樓市以減價放盤為主調，成交價徐徐回落。至於二手樓市未來走向如何？綜合上述發展商惜貨而沽等原因，本人相信明年全年一手交投將會與今年持平，甚至下滑；二手方面，在積存多月的購買力逐漸爆發下，二手有望「價穩量升」，甚至樂觀一點的「價量齊升」，需注意的是明年農曆新年後的二手交投情况，或成為全年樓市走向的重要指標。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]