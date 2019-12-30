廖偉強：善用資源 善用機會

飲食及零售行業已經有些受影響而結業，亦有部分面對嚴峻的考驗，計劃在短期內會關門，筆者認識的朋友當中，有些確實因此而結業，但是「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，原因很簡單，大家的切入點及時間不同。不過，經過這場社會運動後，工商舖市場的價格及租金確實下跌，特別是商舖方面，平均跌幅大約三成，租金跌幅更加是驚人。今天計劃營商，反而有驚喜，租金及人工的成本減輕，社會氣氛亦開始好轉，這時候切入的生意人，風險相對減低。

筆者早前開了一個年結的記者招待會，估計2020年的樓價會「噴射式」上升大約一成，筆者公司的經營方向及策略，會是減少分行數目及增加人手。現時租金雖然下調，但是經營地產代理生意的租金依然是高企，筆者認為需要善用資源，目前是互聯網年代，應該將資源大量投放在資訊科技及社交媒體，不應該着眼在傳統的地舖形式經營。筆者的行業是以人為本，在發展當中需要大量增加人手，這在新年代下做出成績及佔一席位。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]