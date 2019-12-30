廖偉強：善用資源 善用機會

【明報專訊】香港由上世紀1950、60年代開始，不斷的轉變及轉型，最先由工業的年代，後期有航運、轉口貿易、金融及地產等，到今天資訊科技發達，互聯網的普及，加上龐大中國作為後盾，大灣區的發展將中港融合，香港人的工作及生活模式也不斷蛻變。自反修例的社會運動開始，各行各業都受影響，包括零售、飲食及旅遊等，失業率亦因此逐步上升，原本自由及治安良好的香港，突然之間好像完全改變了！有些香港人對前景感到暗淡，亦有些人考慮移居海外，子女的教育問題對部分家長亦是憂慮，紛紛計劃送子女到外國留學及離開香港。
飲食及零售行業已經有些受影響而結業，亦有部分面對嚴峻的考驗，計劃在短期內會關門，筆者認識的朋友當中，有些確實因此而結業，但是「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，原因很簡單，大家的切入點及時間不同。不過，經過這場社會運動後，工商舖市場的價格及租金確實下跌，特別是商舖方面，平均跌幅大約三成，租金跌幅更加是驚人。今天計劃營商，反而有驚喜，租金及人工的成本減輕，社會氣氛亦開始好轉，這時候切入的生意人，風險相對減低。
筆者早前開了一個年結的記者招待會，估計2020年的樓價會「噴射式」上升大約一成，筆者公司的經營方向及策略，會是減少分行數目及增加人手。現時租金雖然下調，但是經營地產代理生意的租金依然是高企，筆者認為需要善用資源，目前是互聯網年代，應該將資源大量投放在資訊科技及社交媒體，不應該着眼在傳統的地舖形式經營。筆者的行業是以人為本，在發展當中需要大量增加人手，這在新年代下做出成績及佔一席位。