陳永傑：新居屋認購 料首月售罄

今期推出6個居屋屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，提供4871個單位，以市價五六或五七折推售，售價在155.51萬至528.99萬元之間。申請者數目破紀錄，保守估計約31萬個。新屋樓王現身的何文田冠德苑，位於34名校網，屬於豪宅區。由於申請者眾，對住屋需求亦強烈，預期反應不俗，不太受本港兩大不利因素影響。樓王在首日揀樓半小時已售出，顯示貴價樓亦不乏捧場客。

首日棄揀率不到2%

新一期居屋分批揀樓，房委會安排首批約80名中籤者到樂富房委會中心，全日有54人出席，出席率達67.5%。其中揀樓申請者有53人，與私樓比較毫不失色。有出席的揀樓率高達98.14%，成績很好。因為居屋與私樓買家有所不同，居屋限定一人買一個單位，但私樓有「重飛」買家一人買幾伙亦有。今次新居屋首日到場的棄揀率不到2%，是好成績。

該批新居屋單位更由原先以市價五九折推售，臨場改為優惠至五六或五七折，無形中又再多給折扣予買家。筆者預料新一期居屋可於一個月左右售罄，因為申請者多達約31萬個，加上美國與中國的貿易糾紛首階段已經達成共識，同時英國大選保守黨已大勝，英國脫歐已成定局，政經局勢暫告明朗，有利香港。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]