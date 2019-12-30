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湯文亮：物業投資者新年願望

【明報專訊】在我初出道的時候，見到股市升，立刻賣口乖恭喜那些持有大量股票的前輩，但反應並未如我所預期，我試過很多次之後，最後都要問其中一位，我問了幾次之後前輩才願意對我說，原來他們並不打算出售持有的股票，股價升跌並沒有關係，最緊要的就是有股息收入，到收息的時候才恭喜他們，如果不派息，最好連講都唔好講。

老實說，當時我並不明白，花了很久時間才領略到箇中奧妙。

近日樓市受到社運影響，一般評論員都會話未來樓價會下跌，我見到這個情况便說一些相反的真話，樓市並不是好似一般人認為會大幅下跌，港府撤回《逃犯條例》與美國推出《人權法》反而可以鞏固香港日後作為金融中心地位，理由我已經講過，在這篇文章不贅述。

長線投資者 不太關心樓價升跌

有人聽到我這樣說便立刻話我唱好出貨，我認為那些人好似我在年輕的時候一樣，根本唔知道投資者對樓市的期望，樓價上升並不是投資者的主要希望，如果一定要他們揀，我認為一般投資者都會希望自己手上的物業租金上升，但這仍然是其次，最希望的就是所有物業都可以租出。所以，近年尾時我們都會見到一些舖位大幅劈價出租，就是業主不希望舖位空置，有一點要留意，當業主願意劈租，代表他們不會劈價出售，資深投資者是不會對那些業主鋤價，無謂浪費大家時間。

最重要是物業能租出

有記者問我對2020年樓市的願望，是不是希望樓價大幅上升，我話不是，記者半信半疑，我解釋話我又不是打算出售物業，樓市大升又有什麼用，最緊要的是所有物業都可以租出去，租金當然由市場決定，現在一定要接受低一點的租金，當空置率低，租金自然會上升，樓價亦會上升，但反之樓價即使維持在高水平，但整體空置嚴重，一定會導至租金下跌，最後樓價亦會下跌，高水平樓價可能並不真實，在投資者的角色來看，租金的收益才是最實際，樓價上升反而是一個誘惑，一定會有投資者抵受不起這個誘惑而將物業賣走，十幾年之後又會後悔。所以，一般物業投資者的新年願望是希望手上物業可以全數租出去，除非他們想甩貨。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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