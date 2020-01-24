曾淵滄：阿里騰訊以外 可吼龍網ETF

現在特朗普又說會由他與習近平親自簽署，說明這份協議的重要性，但也說明特朗普明白所謂第二階股的協議可能遙遙無期。不過，他也相當滿意首階段協議的內容，單憑這份協議，應該足以讓特朗普成功連任，這份協議的內容要求中國大量購買美國農產品，美國南部幾個農業大州的選舉人票應該會全部投給特朗普。

明年中美貿易戰或暫停

中美首階段協議簽署後，中美間的貿易摩擦會暫停，這將給予中國一個良好的休戰期以重新規劃經濟發展，推動產品高質量化，這是今年12月中共中央經濟工作會議的結論。中國也將繼續成為世界工廠，阻止工廠向外搬遷的行動，如此一來，中國將再次對各行各樣的工作原材料產生極大的需求，會刺激各行各業原材料，能源的價格上升。這對石油價格，各種礦產價格都有刺激作用，石油股如中海油（0883）、中石油（0857）、中石化（0386），礦產股如中鋁（2600）、江西銅（0358）……都值得留意，這些原材料股，能源股的股價相當落後於大市，有追落後的條件。

5G產業及電訊商跑贏大市

中美首階段貿易協議簽訂後，中國就能全力以赴發展高質量產業，排首位的當然是5G產業，5G產業的龍頭是華為，華為沒上市，次之是中興通訊（0763），之後是三大電訊商中移動（0941）、中電信（0728）及中聯通（0762），其中中移動與中電信的股息率也很高，兼有5G概念及收息概念，炒作之餘，可當成公用股收息。當然，也不要忘記為這三大電訊商服務，由這三大電訊商分拆出來的中國鐵塔（0788）。

中國有許多高質量高科技企業選舉在美國上市，原因是過去香港股市沒有美國那麼靈活，連阿里巴巴（9988）也是近日才回來香港做第二上市，而主力仍留在美國，阿里巴巴在香港上市後，股價表現很好，連帶刺激騰訊（0700）股價也再度起飛，在美國市場仍然有眾多其他中國的同類型網股上市，大家可以選擇直接買美股，買在美國上市的中國高科技股，也可以選擇在香港上市的三星中國龍網ETF（2812），一隻包含絕大部分在香港及美國上市的中國網股的ETF。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]