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王弼：2020年須加強資產流動性

【明報專訊】2019年快要過去，回顧全年投資表現，雖是許多財經專欄的指定動作，讀者可以說我們交行貨，但一年一度回顧是有意義的，因為2019年再一次證明，最少在我身上，賺蝕跟分析或預測的對錯沒有太大關係。換句話說，許多時候，我對事件預測正確，反而賺不到錢；預測錯誤，卻有不錯的回報。我只能奉勸各位，對一些財演們（包括王某）的分析預測，實在不能太過認真。

例如本欄再三指出，中美「離婚」已是覆水難收，世界秩序要來個大洗牌，40年來全球化自由貿易的紅利要逆轉，從政治事件來看，華盛頓通過多條法例制裁北京，在高科技輸出上封殺華為等事件，中方亦作出多項反制，證明中美「離婚」仍按劇本進行。

地緣政治方面，連香港這塊福地，也不單止爆發二戰以來最大的動盪，更向智利、俄羅斯、法國等地輸出抗爭模式，這是年初所有專家，甚至連抗爭人士自己，也萬萬預料不到的。地緣政治惡化，有點1930年代的模樣，投資理應保守，可是美股竟然可以升三成，而處於震央的香港，執筆之時，恒指也有約9%的回報，再一次證明本欄「估中無獎」的觀察正確。

過去10年 美股港樓大贏家

本來，如果有人能夠預測，今年美股可以勁升三成，而且美國就業市場持續強勁，那麼，肯定不會建議投資債券，因為擔心聯儲局會因為經濟過熱而加息。殊不知，如果閣下於年初買了美國政府長債資產，例如TLT，回報也達15%。

由於年初投資環境不佳，沒有太多好的投資項目，客戶經理便向王弼推介一些高息債，坦白說，當時我不覺得是首選的投資，但在經理不斷游說下，亦因去年底有物業被發展商收購，資金苦無出路，覺得買亦無妨，最後，此批高息債成為貢獻整個投資組合的奇葩，實在是始料不及。

不過，如果說預測沒用，作為財演，又是否在倒自己米呢？2019年底，除了可以作本年的回顧，更可以由2010年起計，作過去十年的大回顧。王弼認為，這樣長年期的回顧，比起一年的回顧更有意義，因為股票投資，今年我們可以賺三成，明年卻可以輸掉兩成，到頭來所得不多，這都是常見現象，十年的改變卻可以很大。

過去十年，有大量投資美股和港樓的投資者，肯定是大贏家，那種贏法，應該不止在數字上反映，銀行戶口多了幾多錢這樣簡單。王弼身邊有不少這類大贏家，見他們的小至衣著品味、大至公開言論、社會地位等，都有顯著的進步。當然，亦有不少不過買多了幾層樓，但層次仍然停留在講飲講食，嘲笑一些上不到車的人。

地緣政治風險 樓市最大敵人

數字上，擁有幾層物業的人，回報當然可觀，不過刻下地緣危機爆發，物業有價無市，終於出現王弼早在3年前開始警告，樓市最大敵人，就是地緣政治風險。那怕閣下有多少物業，如果太過集中，如何能在2020年有序套現，並分散到其他流動性較高的投資，將會是許多重倉地產投資者的挑戰。

這樣看來，去年底我不跟其他「鄰居」綑綁向發展商爭取更高價售樓，而是「隻揪」低一點價錢把物業快快出售，可能才是最漂亮的一仗。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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