何國良：明年電動車有機會跑贏大市

在假期中，除了可以跟家人和朋友相聚外，亦比平時更多時間坐在電視機前欣賞各類已購買的網絡內容。平時，這些月費每月花掉了，但實際自己並沒有花太多時間享受。這種消費模式，怪不得令這些網絡內容供應商的生意蒸蒸日上。反過來，平台上的內容相當豐富，如果你時間充裕，確實很容易被這塊磁鐵一直吸引住，直至你「時盡人亡」。為免小孩在假期中養成這不良嗜好，就算坐在電視機前，亦盡量選取不同的內容誘導她們。其中，我特別喜歡讓她們看兒時陪伴自己成長的教育電視節目。

偶爾在教育電視上跟孩子看到一個有關地球溫室效應的內容。不少內容雖然是耳熟能詳，例如，地球平均溫度近百年上升了0.74度，當中主要成因是人類現代生活模式，需要通過大量燃燒原料提供電源，過程中產生大量的溫室氣體，形成溫室效應，令地球溫度上升。另外，教育電視亦介紹到，全球暖化令原來是凍土的地方開始融化。原來，這些凍土冰封了不少溫室氣體，特別是甲烷。當全球溫度上升，凍土加速融化，結果釋放更多的溫室氣體於大氣層，令溫室效應更嚴重，形成惡性循環。這亦解釋為什麼地球溫度上升速度遠超原先預測。最近，一名瑞典女生成為了某雜誌的年度風雲人物，亦將相關問題提到更廣泛關注的層次上。

企業願投資源研發電動化

環保在投資市場也不算是什麼新題目，例如，再生能源、太陽能、風力發電，甚至垃圾發電等題材之前亦已經登場。不過，筆者感到，在2020年有一個環保相關的子行業，有機會在行業中跑出，它就是電動車。聰明的讀者你們可能會問，電動車也不是什麼新奇事，為什麼會在這一刻特別突出呢？普及性的增強，參與的廠商、品牌增多，產品的性價比較從前突出。且看這一次中國企業能否如5G般脫穎而出？其實，全球汽車業因需求放慢面對不少經營上的困難，不少企業都有縮減人手的計劃。但同時之間，他們都願意投放更多的資源在新研發上，如電動化和數碼化等。

倒推來看，未來汽車行業在電動車上走近是大勢所趨，而從行業供應鏈來看，不少的中國企業，特別在鋰電池產業鏈更具國際競爭優勢。而且，電動車的發展開始有點像智能電話的中期。且看這一次中國企業能否如5G般脫穎而出？不過，筆者經常在想，電動車是否真的環保，還是只是把產生溫室氣體的地點由汽車轉到發電廠而已？要真的解決環保問題，可能只有Marvel Thanos彈手指的方法最管用了。

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[何國良 基金看世界]