經濟
周顯 投資二三事

投資策略

下一篇 上一篇

周顯：移民英國要深思的東西

【明報專訊】上周五本欄的題目是「富人轉戰英國 倫敦成小香港」，就本人和很多香港人而言，倫敦和香港在很多方面都很接近，香港人去到了，就像回到了香港，一點也不會不習慣，而且，這是個國際大都會，不但有很多高級娛樂，中菜、日本料理，甚麼食物都有，而且還是世界三大股票市場之一，不愁沒有賺錢機會，對香港人來說，的確是很不錯的選擇。

從另一方面來看，我很不建議移民英國，以及住在倫敦。主要的原因是穆斯林的快速增加。

20年後穆斯林人口佔四成

穆斯林的數量以每10年一倍的速度增加，現時已有500萬人，如果照這個速度增長下去，10年後它可佔英國人口接近兩成，20年後就是35%至40%之間。由於倫敦是穆斯林聚集的地方，在可見的將來，穆斯林的數量可能多於基督徒。

這還不算有部分白人索性改宗了穆斯林，單單在倫敦，已有10萬個白人轉信了。在年輕的一輩中，穆斯林的比例更高，33%不到15歲，現時12個學生就有一個是穆斯林。

當然，增長的其中一部分是移民，但禁止移民也沒有用，皆因穆斯林的生育率是盎格魯撒克遜人的一倍以上，而且，他們永遠不會放棄自己的宗教，也不容易改變自己的生活習慣。

這樣下去，二十年之後，倫敦很可能會變成馬來西亞般的世俗化穆斯林城市，在大部分移民到英國/倫敦的香港人看來，這應該會有點超出了預期，與《商品說明條例》不符，這是大家需要深思的。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

旅遊KOL逆市進軍茶飲店 20萬租彌敦道舖 謝利：較反修例前低五成
旅遊KOL逆市進軍茶飲店 20萬租彌敦道舖 謝利：較反修例前低五成
旅遊節目主持袁學謙上環開店 生意未受影響
旅遊節目主持袁學謙上環開店 生意未受影響
佳明顏景鳳：明翹匯複式戶目標呎價逾3萬
佳明顏景鳳：明翹匯複式戶目標呎價逾3萬
Wetland首推低座 折實最貴1366萬
Wetland首推低座 折實最貴1366萬
東涌連錄兩宗二手蝕讓
東涌連錄兩宗二手蝕讓
量寬移動互聯網 兩大趨勢主宰過去10年
量寬移動互聯網 兩大趨勢主宰過去10年
未來10年 科技料續成投資亮點
未來10年 科技料續成投資亮點
10年逾千新股上市 集資2.3萬億 卓佳溫佩麟：未來10年審慎樂觀
10年逾千新股上市 集資2.3萬億 卓佳溫佩麟：未來10年審慎樂觀
新經濟公司鍾情股權激勵 增信託需求
新經濟公司鍾情股權激勵 增信託需求
啟德郵輪碼頭僅餘4餐廳營業 商經局：定位非購物商場
啟德郵輪碼頭僅餘4餐廳營業 商經局：定位非購物商場
韓國遊客：與想像有出入感失望
韓國遊客：與想像有出入感失望
政府：商舖悉數租出 研善用設施
政府：商舖悉數租出 研善用設施
雲頂特設四五天航線吸港客
雲頂特設四五天航線吸港客
餐飲股九毛九今招股 集資22億
餐飲股九毛九今招股 集資22億
中村藤吉港全線結業 中日股東早拆伙
中村藤吉港全線結業 中日股東早拆伙
內地12萬億境內債 明年到期 違約風險高 人行憂損實體經濟
內地12萬億境內債 明年到期 違約風險高 人行憂損實體經濟
永明：違約金額少 國家有力援助
永明：違約金額少 國家有力援助
商務部展望 堅持過「緊日子」
商務部展望 堅持過「緊日子」
龍湖斥近11億入股綠城服務5%
龍湖斥近11億入股綠城服務5%
港企伙聯合國推區塊鏈聘外傭減剝削
港企伙聯合國推區塊鏈聘外傭減剝削
張兆聰：勿過分憧憬放寬戶籍利好
張兆聰：勿過分憧憬放寬戶籍利好
李澄幸：經濟差不一定不投資
李澄幸：經濟差不一定不投資
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：受惠放寬戶籍 融創購13290
金子：受惠放寬戶籍 融創購13290
張兆聰：美元向下 金礦股投機買入
張兆聰：美元向下 金礦股投機買入
蔡金強：房地產展望：只緣身在此山中
蔡金強：房地產展望：只緣身在此山中
羅家聰：陸債危機在民間 阿公打救爆煲難
羅家聰：陸債危機在民間 阿公打救爆煲難
楊書健：零售再冷清 中環仍舊熾熱
楊書健：零售再冷清 中環仍舊熾熱
謝偉銓：政府應重新思考青年宿舍發展方向
謝偉銓：政府應重新思考青年宿舍發展方向
沈永年：中山神灣鎮樓價低前景佳
沈永年：中山神灣鎮樓價低前景佳
黃德几：海信家電料受惠行業增長
黃德几：海信家電料受惠行業增長
李聲揚：今年推介回顧：看市相當準 揀股較差
李聲揚：今年推介回顧：看市相當準 揀股較差
嘉信：美股波動 大型股較穩陣 建議投資ETF 波動市增防守力
嘉信：美股波動 大型股較穩陣 建議投資ETF 波動市增防守力
陸振球：不買債也要留意債巿
陸振球：不買債也要留意債巿
陸振球：美國大選年 股巿多做好
陸振球：美國大選年 股巿多做好
林少陽：2020年投資 宜先攻後守
林少陽：2020年投資 宜先攻後守
技術取勝：招行處250天線之上
技術取勝：招行處250天線之上
潘迪藍：明年中國續選擇式寬鬆
潘迪藍：明年中國續選擇式寬鬆
蘇沛豐：年尾追落後 比亞迪電子可吼
蘇沛豐：年尾追落後 比亞迪電子可吼
李順威：長期跑輸油價 能源股見底回升
李順威：長期跑輸油價 能源股見底回升
劉思明：找強勢行業強勢股 事半功倍
劉思明：找強勢行業強勢股 事半功倍
何啟聰：再試400元關 騰訊購16746
何啟聰：再試400元關 騰訊購16746
周國威：憧憬落實降準 Call建行招行
周國威：憧憬落實降準 Call建行招行
摩根大通亞洲：港股1月效應 恒指Call 22053
摩根大通亞洲：港股1月效應 恒指Call 22053
何國良：明年電動車有機會跑贏大市
何國良：明年電動車有機會跑贏大市
張佩儀：投資兩法寶：平均成本法與金塔持倉法
張佩儀：投資兩法寶：平均成本法與金塔持倉法
王弼：2020年須加強資產流動性
王弼：2020年須加強資產流動性
曾淵滄：阿里騰訊以外 可吼龍網ETF
曾淵滄：阿里騰訊以外 可吼龍網ETF
湯文亮：物業投資者新年願望
湯文亮：物業投資者新年願望
陳永傑：新居屋認購 料首月售罄
陳永傑：新居屋認購 料首月售罄
廖偉強：善用資源 善用機會
廖偉強：善用資源 善用機會
布少明：樓市復蘇 還看二手
布少明：樓市復蘇 還看二手
李志成：好淡爭持 樓價窄幅波動
李志成：好淡爭持 樓價窄幅波動
盧楚仁：新一年金價 更上一層樓
盧楚仁：新一年金價 更上一層樓
龍譽啟德現樓 複式746呎起
龍譽啟德現樓 複式746呎起
西環泓都平均實呎2.3萬
西環泓都平均實呎2.3萬
駿隆：明年股票MPF仍看俏 恒傑：雙印星洲受惠中美貿戰
駿隆：明年股票MPF仍看俏 恒傑：雙印星洲受惠中美貿戰
馮其十：內地經濟多隱憂 明年待解
馮其十：內地經濟多隱憂 明年待解