周顯：移民英國要深思的東西

從另一方面來看，我很不建議移民英國，以及住在倫敦。主要的原因是穆斯林的快速增加。

20年後穆斯林人口佔四成

穆斯林的數量以每10年一倍的速度增加，現時已有500萬人，如果照這個速度增長下去，10年後它可佔英國人口接近兩成，20年後就是35%至40%之間。由於倫敦是穆斯林聚集的地方，在可見的將來，穆斯林的數量可能多於基督徒。

這還不算有部分白人索性改宗了穆斯林，單單在倫敦，已有10萬個白人轉信了。在年輕的一輩中，穆斯林的比例更高，33%不到15歲，現時12個學生就有一個是穆斯林。

當然，增長的其中一部分是移民，但禁止移民也沒有用，皆因穆斯林的生育率是盎格魯撒克遜人的一倍以上，而且，他們永遠不會放棄自己的宗教，也不容易改變自己的生活習慣。

這樣下去，二十年之後，倫敦很可能會變成馬來西亞般的世俗化穆斯林城市，在大部分移民到英國/倫敦的香港人看來，這應該會有點超出了預期，與《商品說明條例》不符，這是大家需要深思的。

[周顯 投資二三事]