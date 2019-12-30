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盧楚仁：新一年金價 更上一層樓

【明報專訊】2019年即將結束，在環球經濟放緩下，不單止股市跟經濟反其道而行大幅上升，連帶眾多商品價格也大幅上升，反映商品價格的CRB商品指數更大幅上升11.5%，情况確實值得關注，估計這股商品價格的牛氣明年仍會延續下去。

根據網站trading economics資料顯示，今年54種的商品價格當中，有17種下跌，37種上升。原來不講不知，當中升幅最大的是基本金屬銠（Rhodium），升幅達到146%。其次是上升51.77%的鈀金，還有奶製品的芝士也上升48.50%。熱門炒作的紐約原油上升35.66%，金價則上升17.80%。若以板塊平均價歸類的話，不管是能源、金屬以至農產品價格均全面上升，有興趣的讀者可以登入上述網站逐個細看。

當中油價上升主要受歐美股市做好，油組進一步減產及沙特阿美上市等帶動。農產品價格上升主要受非洲豬瘟令豬肉價格上升，帶動其他農產品價格也上升，巴西及澳洲的山林大火，印度旱災以及中美達成首階段貿易協議，帶動農產品價格整體向上。貴金屬方面則受避險因素所利好而上升，基本金屬就因有南非的礦場停電，以及多國刻意減少出口基本金屬出口，引致價格飈升。

明年油價我仍然繼續睇高一線，最主要是我認為明年美股因大選年可以繼續向好，繼續帶動紐約期油價格向上，而且沙特阿美亦會在明年繼續第二階段的上市計劃，因此油組和非油組成員國均會同心協助沙特阿拉伯減產來托高油價。保守估計，紐約期油明年上半年有機會反覆重上每桶70美元水平，下半年有機會再次挑戰2018年高位76.90美元。

中國地方債務問題 令避險情緒升溫

環球商品價格持續上升，不管帶來的是通脹還是滯脹，都對有抗通脹功能的金價有利。而且地緣政治上有什麼風吹草動要避險的話，對金價也極為有利。中美貿易談判首階段初步達成協議，曾經一度令金價受壓，但消息消化之後金價又再度回升，金融市場開始擔心明年第二階段中美貿易協議，能否順利達成協議。在中國因素方面，除了滯脹之外，金融市場還仍十分關注極嚴重的中國地方債務問題。2020年中國有超過2萬億的地方債務到期，亦有小部分地方債務已經違約。路透社更指出，明年1月份中國地方政府便要發行8000至9000億元人民幣債券，第一季的累積發行量高達2萬億元人民幣。這個被視為灰犀牛的中國地方債務問題，估計會令金融市場的避險情緒又被推高。

英國或硬脫歐 誘「偷步」買入黃金

另一隻灰犀牛就是英國的脫歐問題，原先大家以為約翰遜強勢當選後，英國便可以順利在有協議下脫歐，但約翰遜馬上通過立法要求在2020年12月底，結束與歐盟的過渡性協議，無論到時貿易協議達成與否，英國都會在限時內脫歐。約翰遜的這個動作引發市場擔心英國最終有可能要硬脫歐。故上述種種的因素下，已誘使交易員和基金經理「偷步」大手買入黃金。估計短期內金價將會再次挑戰1557美元的高位，估計明年金價亦有機會進一步挑戰上方的1620美元，甚至1697美元的阻力。

有投資者擔心，指明年美股持續上升的話會減低避險情緒，會令金價掉頭下跌，但若果以今年的情况來看，納斯達克指數上升了約40%，金價也上升了接近18%，證明金價可無視美股強勢仍照升可也。最後新年將至，祝大家新年快樂，身體健康！

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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