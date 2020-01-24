摩根大通亞洲：港股1月效應 恒指Call 22053

科技股受追捧，騰訊（0700）近期走勢轉強，今年手遊表現復蘇，內地10大手遊收入榜中，騰訊佔據一半席位。如投資者看好騰訊後市，可留意騰訊購16892，行使價380.2元，實際槓桿約9.3倍，最後交易日2020年4月3日；看淡可參考騰訊沽16855，行使價354.84元，實際槓桿約11.3倍，最後交易日2020年3月26日。

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