摩根大通亞洲：港股1月效應 恒指Call 22053

【明報專訊】受惠外圍及內地股市均向好，恒指於聖誕假期後升穿28000點水平，目前恒指2020年預測市盈率為11.2倍，相較美股標指的19.8倍及滬深300指數13.5倍為低。不過輪證資金流反映，短線投資者未有傾向部署追落後，反而於28000點附近持續累積淡倉。如投資者認為港股可望受惠於粉飾窗櫥甚或1月效應的話，短線追貨部署可留意恒指購22053，行使價28600點，實際槓桿約20.2倍，最後交易日2020年2月21日；淡倉選擇則可參考恒指沽12265，行使價26500點，實際槓桿約14倍，最後交易日2020年4月22日。
科技股受追捧，騰訊（0700）近期走勢轉強，今年手遊表現復蘇，內地10大手遊收入榜中，騰訊佔據一半席位。如投資者看好騰訊後市，可留意騰訊購16892，行使價380.2元，實際槓桿約9.3倍，最後交易日2020年4月3日；看淡可參考騰訊沽16855，行使價354.84元，實際槓桿約11.3倍，最後交易日2020年3月26日。
（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者並未持有上述證券。投資者須自行評估風險並諮詢專業意見。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。請於jpmwarrants.com.hk/disclaimer詳閱完整的免責聲明。）