周國威：憧憬落實降準 Call建行招行

國務院總理李克強明言會進一步研究降準和定向降準，以幫助小微企融資，降低其實際利率和綜合融資成本。由於央行過往慣常於周五或周末宣布減息降準，令巿場於假期後追捧內銀股。若看好內銀股，可留意呈突破的建行，或一向強勢的招行（3968），招行近日回升至40元心理關口整固。內銀Call輪精選包括：建行認購12534，行使價6.89元，20年4月到期，有效槓桿約11倍；招行認購28996，行使價42.5元，2020年3月到期，有效槓桿約11倍。（筆者持有領展）

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事

[周國威]