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何啟聰：再試400元關 騰訊購16746

【明報專訊】領升大市的重磅股騰訊（0700），周五續高企，收市重返384元水平。年底前或以挑戰390元水平為目標，支持參考370元。而後市如能維持強勢，下站阻力約400元。騰訊連升，資金續流入淡倉博回吐，惟投資者未宜選年期短而太過價外的認沽證，以免倘騰訊在380元以上橫行，投資者需付的時間值損耗將抵消正股日後若回吐帶來的理論升幅。如預期騰訊未能升破400元，可考慮選400元以上收回價的熊證。如欲順勢追騰訊Call，由於部署上或較短線，可考慮運用價外10兌1，實際槓桿較高的騰訊認購證應市，雖輪價較高，但提供較高實際槓桿，「轉身」較靈活。產品方面，10兌1騰訊認購證可留意16746，此證之行使價為36.08元，20年03月到期，實際槓桿約13.11倍。看淡可留意騰訊熊證67158，收回價405.88元，行使價408.68元，實際槓桿約15.36倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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