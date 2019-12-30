劉思明：找強勢行業強勢股 事半功倍

2019年，恒指升9.21%，近20年表現中排第八；年內高低位相差22%，波幅為20年來第三小，次於2005年、2014年波幅16%、20%。據《明報》港股數據庫追蹤的30個行業，有略多於一半表現勝過恒指（升幅超過9%）。內房及物管一枝獨秀，升幅超過六成，當中有近一半股份表現跑贏同業（升逾六成），物管雅生活（3319）、內房奧園（3883）升約1.5倍。

今年逾半行業跑贏恒指

其次科技器材升近五成，有一半股份高於行業水平，藍籌舜宇（2382）升近1倍。醫藥保健、食物飲品、工業升約三成，後兩者只有約四成股份的升幅高於平均；部分股份如中藥（0570）、H&H（1112）、中車時代（3898）等更跌兩至三成，強勁的行業也有差勁股份，不可一概而論。

下跌行業部分大幅跑輸於恒指，本地零售服務跌17%，電訊跌15%，中資電力、原材料跌近一成；當中逆勢的不多，新意網（1686）、中國鐵塔（0788）、中廣核電力（1816）升逾一成。本報數據庫涵蓋約350隻股份，有兩成股份升幅超過四成，亦有兩成股份跌幅超過一成半。

12月升幅 20年同月第二佳

不過，單看全年成績意義不大，除非年初入市年底結算，否則其間高追低沽，取弱捨強，表現截然不同。今年首4個月，恒指已累升17%，升至30280點高位急轉直下，到8月份蒸發全部升幅甚至倒跌，之後低位回升，才令全年錄得不錯升幅。值得留意，今年12月為20年來12月單月第二好的一年，僅次於2000年12月升8%。

事實上，今年波幅不大，卻增加炒作難度，因為升浪集中且短促。恒指1月份、6月份、12月份，分別升8.11%、6.10%、7.13%；若見升追入，2月、3月升少少，4月急轉，5月要輸一成；6月見反彈追入，7月、8月捱沽跌一成；雖然8月見底，但之後走勢反覆，呈進三步退兩步上行，把握出入時機困難。

升浪集中且短促 增炒作難度

即使今年表現強勁行業，也不是一帆風順。若把行業組成指數（註2，見圖），以收市最高位計，內房物管、科技分別最多累升六成、五成屬最強。不過，4月初內房物管累升四成後向下，短短個半月最多跌近兩成；7月完成反彈再回落，跌一成半見底，至今累升近四成，全年累升六成。科技股升跌周期相若，一旦展開跌浪，跌幅可高達兩成；低位回升的升幅也可達四五成。

內房物管、科技於11月、12月先後升穿4月高位。醫藥保健、紡織及服飾走勢凌厲，今年首4個月最多升兩三成回落，下半年反覆向上，10月升穿上半年高位，惟11月有後勁不繼，出現調整，尤其後者低位乏力回升。

此外，部分首4個月強勢的行業，下半年低位大幅反彈，如工業、家品及零售、教育、軟件服務，首4個月累升三四成後下跌，直到8月見底回升，拉動全年累升兩至三成，但未升破上半年高位。汽車上半年曾經強勢，但低位反彈力一般，全年僅升一成。

食物飲品較不受市况影響

食物飲品是少數不受市况影響行業，其升勢持續至7月才見頂回落，跌約一成已有承接，並於高位上落。食品不包括農業水務，後者第一季炒豬價、豬肉股上漲，首4個月升逾四成，之後大幅回落後炒風難現。公用、房託上半年亦曾逆市向上，但7月見頂，加上受到香港社會動盪影響，高位回落後表現低迷。

總括而言，稱得上強勢行業，表現自然跑贏恒指，但並未能完全擺脫恒指升跌周期；或反過來說，恒指的大勢，見頂回落、見底回升的轉勢仍可以反映市况變化；強勢行業見底回升時升勢更強，高位回落時相對升幅具承接力。其實行業的股份一樣，跑贏行業的股份只有一半或更少。因此，若然可以捉對恒指大方向，捕捉強勢行業，再發掘當中強勢股，將事半功倍。

至於2020年方向，明天再續。

註1：內文提到2019年的數據截至12月27日，除非特別註明

註2：各行業指數編算方法，以《明報》港股數據庫各行業所涵蓋股份為基礎，按等權方法計算股份股價每日變幅組成，以2018年12月31日為基礎日，基本值為100

[劉思明 數據尋寶]