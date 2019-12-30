張兆聰：美元向下 金礦股投機買入

技術上，國指升破阻力位11000點大關，突破近9個月倒轉頭肩頂的頸線，按量度升幅有條件上試12000點。設局上，中央不斷出手紓緩地方債問題，利好內銀股，加上不斷向市場注入流動性，當前股市仍然易升難跌。

周五表現最搶眼的其實是資源股，銅股、金礦股、油服股均表現出色，例如江西銅(0358)、五礦資源(1208)、紫金(2899)升幅介乎4%至12%。走勢上，金價在9月高位1551美元水平開始調整，於1450美元水平見頗強支持，近日開始回升。

金價回升的一個背景是美元全面走弱。因應金融海嘯而救市，華府當年財赤達到10000億美元，10年後的今天，這個財赤水平經已常態化。美國債券買家主要有兩個，一是主權國家和基金，二是銀行。前者以中國和日本為主，但隨着貿易戰推進，中國持有美債數量反覆減少，最新已連跌4個月僅為1.1萬億美元。銀行方面，由於聯儲局2018年底開始被動式縮表，在財赤不斷猛增下過剩儲備快速消耗，早前更弄出了「錢荒」，聯儲局被逼要重啟QE，每月購買600億美元短期債券。說得好聽一點就是向市場注入流動性，實際上則是財赤貨幣化，只不過聯儲局並非親自出手，而是將資金交予銀行買債。

若經濟動力透支 加劇美元壓力

過去數月開始看到美元由兌個別貨幣轉弱，逐漸走向全面轉弱，英鎊因脫歐不明朗因素消除已一飛冲天，歐元兌美元準備挑戰1.2關口，準備升破上升三角形頸線，澳元紐紙已節節上升，人民幣也下試重要支持位。由於各國都QE中，格局是五十步笑百步，同時美國經濟仍然欣欣向榮，失業率處於歷史低位，消費市道暢旺，美匯指數回落速度相當緩慢。

但要留意，當前美國的景氣是在受到多重利好透支的支持，如史無前例的財赤、超寬鬆的貨幣政策等，當政策被透支而經濟動力無以為繼，減稅措施又被淡化，屆時財政和貨幣政策將被推向更為極端水平，美元壓力會非常大。

金價1450美元水平見底

短線而言，金價呈整固完再上，但未必就能展升浪，但中長線來看，美元上升周期應已完結，金價很可能在1450美元水平已見底，今後呈反覆回升機會相當高，也是作為投資組合對冲風險的一個好選擇。

金礦股走勢各不同，當中紫金最為強勢，但主因是集團銅產量較多所致。招金(1818)與山東黃金(1787)較為接近，前者走勢呈一個小圓底，開始止跌回升嘗試反彈，後者動力較強，升破小雙底頸線，與高位相差僅約10%。山東黃金北水佔比一直較高達到20%，炒作力度也一直較強，是較好佳的投機性對象。

[張兆聰 還看今朝]