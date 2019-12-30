蘇沛豐：年尾追落後 比亞迪電子可吼

中國即將進入5G商用普及階段，將觸發5G手機升級潮，帶動手機出貨量回升。全球智能手機出貨量自2017年起下跌。招銀國際行業分析師預計，2020及2021年出貨量按年增長0.8%及1.3%，扭轉連跌三年的趨勢。

比亞迪電子主要從事手機外殼生產及組裝服務，華為是最大客戶，佔收入約三成。公司最近四季之盈利均按年下跌，但受華為訂單復蘇帶動，我們的行業分析師估計第四季盈利按年升21%。全年計，估計2019年盈利按年跌32%，2020年大幅回升47%。

管理層對未來5年之指引正面：2020年收入指引為1000億元人民幣，2024年為2000億元（2019年500億至600億元）。收入增長料來自幾方面：（1）來自華為之收入上升，包括於手機組裝之市佔率上升，及開始供應5G基站產品；（2）向蘋果供應之產品擴展至Airpod、Apple Watch、Apple TV及Macbook；（3）手機金屬外殼之天線及設計升級，帶動均價上升；（4）玻璃外殼需求隨着5G商用增加；（5）物聯網應用普及，帶動汽車智能系統產品高速增長。

估值方面，比亞迪電子之2020年預測市盈率13.6倍，略高於過往平均水平。考慮到未來幾年盈利料處於增長周期，應可享較高估值，目標市盈率17倍，約相當於過往平均加一個標準差，對應目標價18.4元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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