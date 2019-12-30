潘迪藍：明年中國續選擇式寬鬆

對於內地來說，這算是一個相當奇怪的情形。因為在2019年之前的十年，這兩個指標不是明顯加速，就是明顯減速。

因此，2020年最大的問題就是，這種方式是否可以持續，抑或會重新出現大起或大落這些較具戲劇性的周期變化。有多個原因可以解釋內地有關當局為什麼避免採用以往的逆周期政策模式，包括：擔心住房建設的強度及樓價的泡沫太大，與美國的貿易戰等不確定因素，傳統刺激工具的效力下降。但最根本的原因是，內地經濟決策的政治框架已經改變。

在2017年中國共產黨的一次會議上，習近平已經表示過，追求經濟增長將不再是政府的首要目標。這種修辭用字的改變具有實際意義。同年底，內地政府就宣布「防範化解重大風險攻堅戰三年行動計劃」，希望用3年時間清理金融體系中的風險。習近平的顧問看來成功說服了他，自2008年全球金融海嘯以來，內地大幅增加的債務的已經成為必須解決的生存威脅。只要需要繼續控制這種風險，內地的金融體系就無法推行促成以往的周期復蘇的那種信貸增長。因此，2019年的決策，一直是在應對經濟增長放緩和實體經濟壓力的需要，以及完成金融清理的需要之間保持平衡。這些互相矛盾的先決條件，令到內地只能推行「選擇式寬鬆」策略──使用多項有針對式的小規模措施，來代替大規模的刺激措施。由於仍然需要繼續控制金融風險，這種小規模的寬鬆政策實際上並未解決到影響私營企業的流動性緊縮問題。

中國人民銀行在11月底發表的《中國金融穩定報告（2019）》中表示，2020年將是「防範化解重大風險攻堅戰三年行動計劃」的「收官之年」，要在這一年處理好金融問題的「根本原因」。

中央致力平衡增長與穩定

若要放棄防範金融風險，來推出大規模的刺激經濟措施，對於負責「防範化解重大風險攻堅戰三年行動計劃」的技術官僚來說，將會令他們大失面子。

人民銀行選擇的策略是，吸引市場對新政策利率LPR的關注，並開始將它小幅度調低。這仍然在「選擇式寬鬆」政策之內，但它已可以令投資者放心，內地有關當局不會讓經濟增長大幅下跌。而經濟現實亦可能配合到當局的計劃。儘管中美貿易談判仍然在進行中，但看來雙方都渴望能夠達成至少一項簡約的協議，以減少給全球製造業帶來的不確定性。隨着智能手機近月的銷量超出調低了的預期，全球電子業的周期也好像到了觸底反彈的時間。

多採選擇式寬鬆 金融體系續改革

在內地，2019年的汽車銷量會比2018年為低，這將會是內地的汽車銷量連續兩年下跌，但最糟糕的時期似乎已經過去。同時有迹象顯示，抑制工資增長的最近一波製造業裁員潮已經見頂，2020年的消費者開支增長將會較為穩定。但是，嚴格的金融監管仍然限制了私營企業和地方政府的資本開支，而且建造業活動現時也開始減弱。因此，市場共識指內地2020年的GDP增長將會放緩至6%以下，可能是正確的，但仍然有足夠的穩定因素讓當局毋須恐慌。因此，2020年的內地經濟展望主要就是，內地政府繼續做它現時正在做的事情：內地的經濟增長就進一步減慢少許，當局將會採取更多選擇式寬鬆政策，但亦會繼續推行金融體系的改革。

我們認為，有60%的機會出現這種情形，內地的股票和政府債券可以略為看漲。但企業債券則未必可以看漲，因為企業的財政壓力可能會引致企業債券的利差擴闊。儘管就政策來說，這只是維持現狀，但這並不意味絕對沒有任何變化。由於小規模寬鬆措施的累積影響，信貸增長和基建投資可能會出現小幅度的回升。當局亦有可能推出一些新穎的措施，就好像今年對最優惠貸款利率的改革，但就不會背離選擇式寬鬆的框架。還有一些方法可以令明年的情况看來比目前預期好一點。如果汽車和電子業的周期復蘇顯得相當強勁，而貿易戰的解決又有助出口，那麼企業的盈利和資本開支明年可能會有不錯的反彈。

若內地住房市場的表現再次勝過預期，也會令內地保持到相對較高的經濟增長。但對於股市來說，內地經濟增長比預期好，卻反而不是那麼好的消息。因為這可能會令內地政府暫停寬鬆政策，就好像2019年第一季內地經濟增長出現短暫反彈時那樣。我們認為，有20%的機會出現這種情形。另一種可能是，中國平衡經濟增長和化解金融風險的行動失敗，令經濟增長下跌幅度超出預期。觸發因素可能是建造業和重工業出現好像2014年至2015年間那種衰退，或者是財政壓力引致的問題擴大。現時有些地方政府要應付較嚴格的管理體制，已經感到壓力。由於普遍都預料內地的經濟增長明年必定會有所放緩，我們將這個超出預期的下行情景定義為內地的實質GDP增長在第一季內跌至5.5%以下。

問題是，當局將會如何應對──它最終會屈服，並推出強有力的刺激信貸措施；抑或會堅持到底，只是繼續推出更多小規模和針對式的寬鬆措施？

政策轉向支持 有利風險資產

當前所有的政策討論都表明，另一個大規模刺激經濟方案是可能性最低的選擇。由於企業、家庭和政府板塊的槓桿率都很高，沒有一個板塊的資產負債表可以輕易大幅擴張來扭轉經濟增長。由於出現這麼嚴重的經濟增長放緩以及這種極端的政策反應的可能性都很小，我們認為只有5%。但對於股市來說，出現這種情况卻是最好的消息──因為大規模刺激經濟方案將會對股票、債券和大宗商品產生支持作用。較大可能的結果是，內地決策者會通過加碼推出小規模的寬鬆措施來應對經濟增長差於預期。這意味着，內地政府可能繼續降低利率，以及推出更多支持措施，並相信它們的累積影響將會令經濟增長穩定。我們認為，出現這種情况的機會為15%。若真的出現這種情况，對於風險資產來說，可以看淡；但對政府債券來說，則可以看漲。

對全球來說，最重要的是，中國大陸極可能在2020年繼續實施適度的寬鬆政策。內地這次並沒有好像以往的周期那樣帶領全球經濟復蘇，而中國人民銀行的寬鬆政策實際上亦比其他中央銀行輕微。但至低限度，中國大陸亦好像全球其他國家般，正在轉向支持的政策，從而為風險資產提供了一個愈來愈正面的環境。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]