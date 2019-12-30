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林少陽：2020年投資 宜先攻後守

【明報專訊】2019年環球股市開局不利，為過去一年環球股市大升創造了有利的客觀條件。惟截至上周五為止，標普、納指及滬深300指數，年初至今累計升幅分別已達29%、36%及34%，唾手可得的高回報，也許隨着過去一年的資產價格急升，而暫告一段落。展望未來一年，投資者或要有心理準備，要獲得更高的投資回報，必須比其他投資者多冒一點風險，在眾人樂觀的時候保持適度的審慎，趁高略為減持一點持倉，以備不時之需。

從投資心理學的角度出發，投資者或認為截至上周五為止累計升幅仍然不足10%的港股，或有望在未來一年追落後。這個機會當然不能抹殺，不過投資者亦不應一廂情願地以為，港股追落後是一件理所當然的事。事實上，港股投資者如果在過去一年沉得住氣，不受社會氣氛影響自己的投資決定的話，港股過去一年仍然有足夠多的大牛股，足以撐起整個投資組合的表現。

死守現金 比持有金融資產危險

換一個角度看，則是不少在港股掛牌的優質股份，過去一年的累計升幅不亞於境外同業，為明年進一步創造股東價值，設下了一個很高的基數，令2020年投資者的日子，相對沒有過去一年那麼易過。

基於上述考慮，投資者對未來一年的投資回報目標，最好還是定得稍微保守一點。雖說預了明年日子將相對難過，去年環球股市的升勢，其實很大程度上是2018年下半年環球市場急挫的結果，兩年拉勻來計，資產價格累計升幅，其實並不離譜。尤其是，如果大家考慮全球央行那種肆無忌憚般的量寬態度，就知資產價格的升幅，很大程度上不過是個貨幣幻象而已。不投資死守現金，其實遠比持有金融或實物資產危險。

美大選年 市場表現理想

2020年是美國大選年，特朗普為求成功連任，究竟可以去到幾盡？要有效刺激實體經濟，他可能力有不逮，但是要金融市場保持足夠的市場流動性，為金融市場上演一場更大的貨幣幻象魔術表現，應該是綽綽有餘。聯儲局早於2019年底前，已完成三輪減息部署，預期未來一年，未必需要在這方面多花工夫。2020年上半年，較大機會是透過出口術、行政及外交手段，弱化美元表現。標普500指數中過半為大型跨國企業，美元貶值有利境外收入折算為美元。

歷史上，每逢大選年兼「0」字尾的年份，環球股市普遍表現都會不錯。何况，以目前港股尚未處於危險邊緣。因此，投資者在年初部署來年的投資組合的時候，似乎暫時仍然應以進攻型作為主導，下半年再因應屆時整體估值狀况，逐步降低風險胃納。由於打算2020年上半年將轉打進攻型投資策略，無可避免地未來將要棄守部分公用、電訊及房託等股份，轉為增持國內主要消費品牌，而最近一兩個月，多隻調味料及醫護儀器股份受到獲利回吐及自身短期負面消息影響而稍微回落，正好給予長線投資者建倉的機會。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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