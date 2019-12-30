陸振球：美國大選年 股巿多做好

展望明年是美國總統大選年，一般而言，現任總統為了爭取連任或讓同黨的候選人當選，多會拼盡力刺激經濟，甚至逼使聯儲局減息，大選年的美國經濟及股巿多會做好，這令中港股巿也會受惠，而中美最近達成首階段貿易談判協議，相信也得力於美國總統特朗普希望藉中美達成的協議來向選民邀功，以利其可以成功連任。

早前本欄指出，環球股巿ETF破頂的意義非凡，因為反映美股破頂並非單獨事件，而是全球股巿做好，之後港股果然如筆者預測般急彈，而筆者相信明年如非有新的重大利淡消息，比如中美又再反枱，明年至少首季港巿仍以做好的機會較高，不過也要留意包括美股在內的多國股巿已呈超賣，短期也有機會出現調整。

明年大家除了可以留意美股和中港股巿，也可以研究一下歐洲股巿的投資機會，因為歐洲Euro STOXX 600指數正在挑戰20年來的阻力，如成功突破歐股或會追落後而飈升。

另外，也可以留意包括石油及基礎金屬的投資機會，因為如中美貿易戰真的「休戰」，中國這個生產大國會重啟增長引擎，對石油和銅鐵等基礎金屬的需求將會大增。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]